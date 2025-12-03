Nouveautés + tendances 44 13

Le tribunal stoppe la surveillance de masse : le SRC viole les droits fondamentaux

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 3/12/2025

Le Tribunal administratif fédéral met un terme à la surveillance des câbles par le SRC et demande au législateur de revoir fondamentalement le système de surveillance.

Le 2 décembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu sa décision : Le service controversé de renseignement par radio et par câble «» du Service de renseignement de la Confédération (SRC) n'est pas compatible, dans sa forme actuelle, avec la Constitution fédérale suisse. Elle viole également la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Qu'est-ce que le «Reconnaissance par radio et par câble»?

Pour simplifier, on peut dire que le SRC surveille les communications transfrontalières grâce à ce qu'on appelle le renseignement par câble : il peut intercepter les données qui transitent par des câbles internationaux à fibres optiques - par exemple le trafic Internet et le courrier électronique - et les rechercher à l'aide de mots-clés spécifiques. Cette pratique, appelée loi sur le renseignement, a fait l'objet d'un vote en 2016 et a été adoptée.

Cette surveillance concerne donc potentiellement toutes les personnes en Suisse dont les communications ont transité par des serveurs ou des lignes Internet étrangers - ce qui est le cas pour de très nombreux services de messagerie, même si l'expéditeur et le destinataire vivent en Suisse.

Comment fonctionne la surveillance.

Pourquoi le tribunal se penche-t-il sur cette question ?

Dès 2017, l'association Digitale Gesellschaft et plusieurs particuliers ont déposé un recours contre la mesure. Ils demandaient que la reconnaissance des câbles soit abandonnée et accusaient le SRC de violer ainsi leurs droits fondamentaux. Ils ont critiqué le fait que la loi était formulée de manière trop vague. Elle accorde au SRC des pouvoirs de surveillance trop étendus et ne protège pas suffisamment les droits des individus. En 2020, le Tribunal fédéral suisse a confirmé le principe de cette plainte et a renvoyé l'affaire devant le TAF. Le TAF a maintenant terminé son examen et rend son verdict : la surveillance par radio et par câble telle qu'elle est pratiquée viole les droits fondamentaux - en particulier la protection de la vie privée et le droit à des communications confidentielles.

Quels sont les griefs concrets de la Cour?

Le TAF a constaté plusieurs défauts graves dans le système de surveillance. En raison de ces lacunes, on ne peut plus parler d'une surveillance juridiquement admissible. Le système actuel est donc anticonstitutionnel.

Il n'est pas garanti que le SRC ne traite que «données importantes et correctes». Le risque que des personnes non concernées soient touchées existe.

La loi ne contient pas de mécanismes de protection suffisants pour les communications sensibles - par exemple entre les journalistes et leurs sources ou entre les avocats et leurs clients.

La surveillance n'est pas soumise à un contrôle externe suffisamment efficace : il n'y a pas de supervision indépendante et continue, comme cela serait nécessaire pour la surveillance de masse selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Les personnes concernées n'ont jusqu'à présent aucun recours efficace pour faire vérifier a posteriori si leurs communications ont été affectées.

Que va-t-il se passer maintenant?

Le TAF ordonne au législateur - c'est-à-dire au Parlement - de remédier aux lacunes connues. Le SRC devra cesser ses activités de renseignement par radio et par câble si aucun système compatible avec la Constitution et la CEDH n'est mis en place dans un délai de cinq ans. Par cette décision, le TAF déclare clairement que la forme actuelle de surveillance de masse n'est pas juridiquement défendable. La protection de la vie privée et des droits fondamentaux, notamment des communications confidentielles, prend ainsi le pas sur la surveillance anarchique.

