Le tribunal confirme : Eventim influence les clients lors de la vente de billets

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 2/4/2025

Le fournisseur de billets Eventim applique des "dark patterns" lors de la souscription d'une assurance de billets. Ce faisant, il influence la clientèle de manière abusive.

Eventim.de utilise des tactiques inadmissibles pour inciter ses clients à souscrire une assurance billet. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la cour d'appel de Bamberg, en Franconie. Le tribunal a partiellement accepté une plainte de l'association allemande des consommateurs et a estimé que la promotion répétée et insistante de l'assurance constituait une influence inadmissible.

Ce pop-up a été jugé par le tribunal comme «influençant de manière illicite»

Source : Verbraucherzentrale.de

Si vous souhaitez acheter des billets de spectacle en ligne sur Eventim, une assurance billetterie vous est proposée dans la foulée - payante, bien sûr. Celle-ci est mise en évidence par une couleur et placée de telle sorte que vous pourriez la percevoir comme obligatoire. Et si vous décidez de ne pas souscrire à l'assurance billetterie, vous ne pouvez pas simplement lancer le processus de paiement. Une fenêtre pop-up apparaît et vous presse à nouveau de vous assurer.

Ce n'est qu'après avoir cliqué sur le bouton "J'assume l'intégralité des risques" que vous pouvez poursuivre votre achat. Cette procédure doit maintenant prendre fin.

Le tribunal écrit que ce stratagème alimente délibérément l'incertitude et la peur des pertes financières. Cette pratique est contraire à la loi européenne Digital Service Act (DSA) et au droit allemand de la concurrence. Il influence les clients et les pousse à prendre des décisions d'achat qu'ils n'auraient pas prises autrement. Cela correspond aux "dark patterns" interdits.

Eventim ne partage pas cet avis : l'assurance est une offre optionnelle mais légitime, et le pop-up n'est qu'un rappel. Le jugement n'est pas encore définitif, Eventim peut encore le porter devant l'instance supérieure, la Cour fédérale de justice.

Qu'en est-il de Ticketcorner et autres?

Du point de vue de la Suisse, c'est intéressant dans la mesure où le distributeur de billets suisse Ticketcorner est détenu à 50 pour cent par CTS Eventim AG (les autres 50 pour cent appartiennent à la maison d'édition Ringier). Le pop-up y apparaît également - et plus encore : l'assurance billetterie à 5,90 francs est automatiquement activée. Seuls ceux qui décochent activement la case renoncent à l'assurance et ne doivent pas payer les frais. Reste à savoir si la décision du tribunal en Allemagne changera également quelque chose en Suisse.

C'est exactement la même chose chez Ticketcorner - en outre, on ne se débarrasse de l'assurance que par «opt-out».

Source : Florian Bodoky

Photo d’en-tête : Shutterstock

