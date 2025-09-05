Le ThinkBook VertiFlex permet de faire pivoter l'écran de l'ordinateur portable en mode portrait.

Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Lenovo est avide d'expérimentations. Les derniers concepts en date sont un ordinateur portable avec un écran qui pivote en mode portrait et un support d'ordinateur portable qui vous suit.
Lenovo a présenté de nouveaux ordinateurs portables, des moniteurs, des stations de travail et la deuxième génération de son ordinateur de poche Legion Go Gaming juste à temps pour l'IFA. Mais ce qui est plus intéressant que les nouveaux chipsets dans des modèles connus, ce sont des concepts comme le ThinkBook VertiFlex. Ce prototype d'ordinateur portable permet de faire pivoter l'écran en mode portrait.
Lenovo n'est jamais à court d'idées pour les ordinateurs portables . En revanche, il n'est pas certain que ces prototypes deviennent un jour des produits achetables. C'est le cas du Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept. Cet ordinateur portable est doté d'une charnière dans le couvercle qui permet de faire pivoter l'écran de 14 pouces du mode paysage au mode portrait - et inversement. L'image s'adapte alors automatiquement.
Je ne suis pas contre l'idée. Je trouve notamment que les ordinateurs portables avec des écrans au format 16:9 ne sont pas très pratiques pour lire des textes. Avec la rotation en mode portrait, ce problème disparaîtrait. Lenovo fait également référence à la consultation de code, à la révision de documents ou à la mise en miroir d'un smartphone comme des scénarios plus utiles en mode portrait.
Lenovo reprend une idée de l'IFA 2024 avec le Smart Motion Concept. Il y a un an, un ordinateur portable reconnaissait la personne devant l'ordinateur portable. Si elle bougeait, l'écran pivotait avec elle. Ainsi, lors d'un exposé par exemple, on aurait toujours ses notes ou sa présentation sous les yeux, même si on n'est pas au même endroit.
Cette année, l'ensemble de l'ordinateur portable se déplace sur un support. Et pas seulement latéralement, mais aussi en hauteur, en adaptant son inclinaison. Mais cela n'a aucun sens si l'on veut taper sur le clavier de l'ordinateur portable.
Le Smart Motion Concept n'est pas seulement un support, mais aussi une station d'accueil. Lenovo l'équipe de plusieurs connecteurs : 2x USB-C, 2x USB-A, 2x DisplayPort, 1x HDMI et 1x LAN. Le prototype actuel ne dispose toutefois pas d'une commande vocale comme l'Auto Twist AI PC d'il y a un an.
