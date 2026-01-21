Nouveautés + tendances 22 5

Le télescope Webb révèle l'"Œil de Sauron" avec un niveau de détail inédit

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 21/1/2026

Cette image de la nébuleuse de l'Hélice montre une partie de l'anneau interne de l'Œil de Sauron, offrant ainsi un nouveau regard sur le stade tardif d'une étoile semblable au Soleil.

Le télescope spatial James Webb a publié une nouvelle image de la nébuleuse de l'Hélice, montrant l'un des objets les plus connus du ciel avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. L'image a été prise par la caméra proche infrarouge (NIRCam). On peut voir une partie de l'anneau de gaz en expansion avec des milliers de structures en forme de colonnes et ce qu'on appelle «cometary knots». Il s'agit d'amas plus denses de gaz et de poussière qui s'éloignent de l'étoile centrale comme des étoiles à queue.

La nébuleuse de l'Hélice est ce que l'on appelle une nébuleuse planétaire, située à environ 650 années-lumière dans la constellation du Verseau. Malgré leur nom, les nébuleuses planétaires n'ont rien à voir avec les planètes : il s'agit de la phase finale d'étoiles de masse similaire à celle du Soleil, qui se débarrassent de leurs couches externes vers la fin de leur vie. La relique stellaire extrêmement chaude mise à nu ionise le gaz précédemment éjecté et le fait apparaître sous la forme d'une enveloppe lumineuse. La nébuleuse de l'Hélice est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches et les plus brillantes. Elle a été rendue célèbre par de nombreux clichés pris par le télescope Hubble et également par des amateurs sous le nom de «Eye of God» ou «Eye of Sauron».

Une image de l'ensemble de la nébuleuse Helix prise par le télescope spatial Hubble.

Source : NASA

Le télescope Webb ne se concentre pas sur la totalité de la nébuleuse, mais sur une partie de l'anneau intérieur. Sur cette nouvelle image, les transitions entre le gaz chaud et le gaz plus froid sont clairement visibles : les régions bleues marquent le gaz fortement ionisé près de la relique stellaire (hors du champ de l'image). Les régions jaunâtres indiquent du gaz plus froid. Les zones rougeâtres sur le bord correspondent aux régions les plus froides.

« Les nœuds» finement résolus le long de l'anneau étaient déjà connus depuis un certain temps, mais Webb montre leur structure avec une netteté inégalée jusqu'à présent. Ces structures en forme de colonnes se forment lorsque des vents chauds provenant de l'étoile mourante rencontrent et érodent la matière plus dense précédemment éjectée. Typiquement, ces nœuds sont à peu près de la taille du système solaire.

En coulisse J'ai essayé de développer de plus belles images que celles de la NASA et j'ai échoué par Samuel Buchmann

Avec ce nouvel ensemble de données, la NASA espère mieux comprendre les phases tardives de l'évolution des étoiles semblables au Soleil. Les nébuleuses planétaires sont des laboratoires importants pour l'astrophysique. Elles montrent comment les étoiles renvoient des matériaux chimiquement enrichis (comme le carbone, l'azote et l'oxygène) dans l'espace et influencent ainsi la formation des générations suivantes d'étoiles et de planètes. Comme la nébuleuse de l'Hélice est relativement proche, elle est particulièrement bien placée pour mesurer ces processus en détail et les comparer aux observations précédentes.

Photo d’en-tête : NASA

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 22 personne(s)







