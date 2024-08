Le télescope spatial détecte 352 nouveaux astéroïdes doubles

Les compagnons des astéroïdes sont difficiles à repérer. Seule une minuscule oscillation révélatrice attire l'attention sur eux. Aujourd'hui, le nombre de lunes d'astéroïdes connues a presque doublé.

Avec l'aide de la sonde spatiale européenne Gaia, des spécialistes ont découvert plus de 350 nouvelles lunes potentielles autour d'astéroïdes dont on ignorait jusqu'à présent qu'ils avaient un compagnon. "Ces astéroïdes doubles sont difficiles à trouver parce qu'ils sont généralement petits et éloignés de nous", a déclaré l'Agence spatiale européenne (ESA) en citant l'auteur principal de l'étude, Luana Liberato de l'Observatoire de la Côte d'Azur, dans un communiqué de presse. Certes, on estime que près d'un astéroïde sur six a un compagnon. Cependant, sur le million d'astéroïdes connus, seuls 500 ont été découverts à ce jour. Ce nombre a donc presque doublé. Le groupe de recherche en fait état dans la revue "Astronomy & Astrophysics".

Les astéroïdes offrent un aperçu unique de la formation et de l'évolution du système solaire. Avec les comètes, ils font partie des petits corps et remontent à l'époque de la formation des planètes, il y a environ 4,5 milliards d'années. La plupart d'entre eux se trouvent sur des orbites entre Mars et Jupiter, dans la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes doubles sont particulièrement intéressants car ils permettent d'étudier comment différents corps se forment, entrent en collision et interagissent dans l'espace.

La mission Gaia de l'ESA vise à collecter des données sur les positions, les mouvements, les distances et la luminosité de près de deux milliards d'étoiles. Au cours des observations de Gaia, des astéroïdes situés au premier plan seront également observés par les instruments embarqués. Les observations de ces petits corps par Gaia peuvent donc être considérées comme des prises accessoires scientifiques de la mission. Le jeu de données actuel, qui comprend plus de 150 000 orbites d'astéroïdes enregistrées, a permis aux chercheurs de rechercher une oscillation typique des astéroïdes doubles, provoquée par l'influence gravitationnelle d'un compagnon en orbite. Gaia a également collecté des données sur la chimie des astéroïdes et a constitué la plus grande collection de spectres de réflectance d'astéroïdes à ce jour.

L'astéroïde double le plus célèbre est probablement le système Didymos-Dimorphos, qui a reçu la visite percutante de la sonde spatiale DART en septembre 2022. A l'époque, l'ESA et l'agence spatiale américaine NASA testaient ensemble la possibilité de dévier un astéroïde de sa trajectoire. Pour ce faire, DART s'est écrasé sur la lune astéroïde Dimorphos, raccourcissant son orbite autour de l'astéroïde Didymos d'environ 32 minutes. Il s'agissait de la première tentative dans l'histoire de l'exploration spatiale de modifier la trajectoire d'un corps céleste. Les données de mesure précises du télescope Gaia, entre autres, ont aidé les astronomes à planifier le scénario et à observer les changements qui ont suivi.

"Le télescope Gaia s'est révélé être un excellent explorateur d'astéroïdes et travaille dur pour percer les mystères du cosmos, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système solaire", a déclaré Timo Prusti, scientifique du projet Gaia à l'ESA. "Ce résultat montre que chaque publication de données Gaia nous fait avancer". Le prochain grand jeu de données devrait contenir encore plus de détails sur d'autres orbites d'astéroïdes et est attendu pour le milieu de l'année 2026.

