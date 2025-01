Le studio "Die Siedler" de Düsseldorf licencie 65 employés

Blue Byte est le studio auquel le monde doit la série des "Colons". Il appartient à Ubisoft depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, Blue Byte subit lui aussi les difficultés financières qui touchent actuellement la maison mère : Des dizaines d'employés doivent partir.

Le studio de développement Blue Byte, basé à Düsseldorf, est l'un des plus grands et des plus prestigieux éditeurs de jeux allemands. Ce studio est à l'origine de la série de jeux "Die Siedler", l'une des plus célèbres exportations de jeux en Allemagne. Depuis 2001, Blue Byte appartient à Ubisoft. Le studio licencie désormais 65 membres du personnel. Ubisoft a annoncé cette mesure dans le cadre d'autres réductions au magazine VGC (Video Games Chronicle). D'autres sites européens d'Ubisoft sont également concernés.

Le très attendu "Anno 117 : Pax Romana" sera également développé sous l'égide de Blue Byte. Le travail sur la simulation urbaine et économique, attendue pour 2025, ne sera cependant pas affecté par la vague de licenciements.

Blue Byte est le pilier d'Ubisoft en Allemagne

Blue Byte a été fondé en 1988. Le studio a réussi un grand coup avec "Les Colons" en 1993. D'autres épisodes des "Colons" ont suivi, avec des succès commerciaux, bien que "Les Colons : Nouvelles Alliances", sorti il y a deux ans, n'ait pas été bien accueilli par les fans et les critiques.

Après son rattachement au groupe Ubisoft, Blue Byte est devenu l'organisation faîtière des activités d'Ubisoft en Allemagne. Trois studios en font partie : Le siège social, Ubisoft Düsseldorf, employait en août 2024 400 salariés. L'équipe travaille sur plusieurs jeux par navigateur et co-développe des jeux comme "Rainbow Six Siege" et "Avatar : Frontiers of Pandora".

Ubisoft Mainz est connu pour la série "Anno" et travaille maintenant sur le prochain opus, "Anno 117 : Pax Romana". En août 2024, 175 personnes y étaient employées. Ubisoft Berlin est le plus jeune des trois studios. Fondé en 2018, il employait 120 membres du personnel en août 2024 et assure principalement des tâches de support sur les grands titres AAA.

Seul Ubisoft Düsseldorf est concerné par les licenciements en Allemagne. 65 membres du personnel doivent partir.

Plus de licenciements chez Ubisoft en Europe

En tout, Ubisoft licencie 185 employés dans quatre studios européens. Le studio de Leamington, en Angleterre, est particulièrement touché puisqu'il ferme purement et simplement. Avant son rachat par Ubisoft, il s'appelait FreeStyleGames. Ces derniers temps, il soutenait surtout d'autres studios dans le développement de grands titres de jeux, comme "Assassin's Creed" et "The Division". Ubisoft Reflections dans le nord de l'Angleterre et Ubisoft Stockholm perdront également des employés.

Selon Ubisoft, ces licenciements font "partie de nos efforts pour prioriser les projets et réduire les coûts" afin de stabiliser les difficultés financières dans lesquelles l'entreprise se trouve. Il s'agit d'une restructuration des studios mentionnés, dont le résultat est la suppression de 185 emplois. Début janvier, des rumeurs indiquaient qu'Ubisoft était sur le point d'être vendu.