"Le studio de développement de Pokémon piraté - Des informations sur de nouveaux jeux, des séries et le successeur de la Switch ont été divulguées

Game Freak, le studio de développement derrière les jeux "Pokémon", a été piraté. Des informations sur les nouveaux projets ainsi que des données sensibles sur les employés ont été dérobées.

Des personnes non autorisées ont utilisé l'ingénierie sociale pour accéder aux serveurs de Game Freak, le studio de développement de Pokémon, au cours du week-end. Environ un téraoctet de données a ainsi été volé. Il s'agit de l'un des plus grands piratages de l'histoire du jeu vidéo. Plusieurs jours après le piratage, de nouvelles informations continuent d'être publiées et discutées sur divers réseaux sociaux.

Codes sources, documents de conception et histoires abandonnées des jeux passés

Ce piratage a permis aux cybercriminels d'accéder aux codes sources des jeux DS "Pokémon Heartgold / Soulsilver", "Pokémon Black / White" et "Pokémon Black 2 / White 2", ainsi que de la version 3DS "Pokémon X / Y".

De plus, des centaines d'artworks inédits, des morceaux de musique et des prototypes de Pokémon inutilisés font partie des données volées. On y trouve également des versions bêta de Pokémon X / Y et de Pokémon Noir / Blanc avec diverses cartes et personnages d'essai non utilisés

Divers documents d'histoire rejetés ont également été publiés. Une histoire particulièrement bizarre avec "Tornupto" fait l'objet de discussions animées sur les réseaux sociaux. Dans cette histoire, le Pokémon feu se fait passer pour un humain et "séduit" une femme. Celle-ci donne alors naissance à un enfant mi-homme, mi-pokémon.

Le Pokémon Poulpe "Octillery" et le paresseux "Munier" sont mentionnés dans des histoires similaires d'hybrides Pokémon-humains. On ne sait pas exactement pourquoi ces histoires ont été écrites.

L'histoire de Tornupto est...

Source : The Pokémon Company

Informations sur les nouveaux jeux

Les données volées contiennent non seulement des informations sur les projets "Pokémon" passés, mais aussi sur les projets futurs. La nouvelle génération de "Pokémon" est présentée en interne par Game Freak sous le nom de "Gaia" et devrait proposer un monde de jeu rempli de petites îles. De nombreux fans pensent que cela pourrait indiquer un cadre grec. Selon les fuites, le jeu est en cours de développement pour la Switch 2 et la Switch actuelle. La Switch 2 est connue sous le nom de code "Ounce". Les hackers affirment être en possession du code source pour la build actuelle du jeu.

Un nouveau jeu multijoueur non annoncé, dont le nom de code est "Synapse", est également en cours de développement. Contrairement aux premières informations, il ne s'agit pas d'un MMO. Dans les documents, le jeu est comparé au jeu de tir multijoueur de Nintendo "Splatoon".

Pokémon Legends : Z-A, qui a déjà été annoncé, devrait sortir au début de l'année prochaine uniquement sur la Switch actuelle et non sur la Switch 2. Lors de la diffusion de la première bande-annonce, de nombreux fans ont encore spéculé sur le fait qu'il pourrait s'agir d'un titre Switch 2.

Les pirates affirment également posséder une version PC jouable de "Pokémon Legends : Z-A". Cependant, ils ne prévoient pas de divulguer plus d'informations sur le jeu.

Informations sur les nouveaux projets de films et de séries

Selon les fuites, de nouveaux jeux, mais aussi de nouvelles séries et de nouveaux films sur "Pokémon" sont prévus. Le film d'animation, dont le nom interne est "Project Bauer", devrait représenter un nouveau départ "adulte" pour l'univers cinématographique de "Pokémon" et aborder des thèmes sérieux. Seuls les 151 Pokémon originaux apparaissent dans le reboot. Le développement du projet est bloqué depuis 2021 et son statut actuel est inconnu.

Une suite au blockbuster de Ryan Reynolds "Détective Pikachu" a également fait l'objet d'une fuite. On ne sait pas si le projet, intitulé "The Great Detective Pikachu", a été annulé depuis. Les pirates affirment être en possession de détails importants de l'intrigue. De plus, un autre film en live action était prévu pour clore la trilogie sous le nom de code "Game Boy".

Dans le domaine des séries, "Project Reload" serait également un reboot de douze épisodes. De plus, une série d'action en direct serait prévue sur Netflix sous le nom de code "Project Discovery" - actuellement pour huit épisodes, avec la perspective de jusqu'à cinq saisons. Ce ne serait pas la première collaboration entre Pokémon Company et Netflix. L'année dernière encore, le projet de stop motion "Pokémon Concièrge" a été publié.

Ce que dit Game Freak

Game Freak a confirmé le hack dans une lettre officielle. Ils n'y évoquent toutefois que les quelque 2600 noms et adresses e-mail de membres du personnel actuels et anciens qui ont également été volés. L'entreprise n'a pas encore fait de commentaires sur les informations sensibles concernant les différents projets "Pokémon"

Le piratage de Game Freak n'est pas un cas isolé. Les entreprises de jeux vidéo sont régulièrement prises pour cible par des cybercriminels. L'année dernière encore, le studio Sony Insomniac a été victime d'un piratage massif. Rockstar n'a pas non plus été épargné en 2022 - plus de 90 vidéos de "GTA VI" ont été publiées dans une des plus grandes fuites de l'histoire du jeu. Nintendo a également été touché par ce que l'on appelle le "gigaleak" en 2020. Dans ce dernier, des codes sources de consoles, des démos tech et des émulateurs ont notamment été volés.