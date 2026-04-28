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Le Steam Controller arrive bientôt - pour la Steam Machine et le Steam Frame, Valve attend le bon prix

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 28/4/2026

Les tests du Steam Controller sont disponibles, ainsi que la date de lancement et le prix. On attend pour la Steam Machine et le Steam Frame. Valve met le paquet sur le Steam Deck 2.

Moins de six mois après sa révélation, le lancement du nouveau matériel Steam est imminent - du moins de l'un des trois appareils. Le Steam Controller de Valve sortira le 4 mai et coûtera 99 euros. C'est plus que le prix initialement prévu, comme Valve l'a reconnu auprès de PC Gamer. La raison principale est, entre autres, l'augmentation des droits de douane.

Différents médias spécialisés ont déjà pu tester la manette de manière approfondie. Le consensus est très positif. L'énorme capacité de personnalisation est louée. Grâce aux deux trackpads, à la commande gyroscopique et aux quatre touches supplémentaires à l'arrière, elle est polyvalente et librement configurable. PC Gamer le qualifie de parfait pour le joueur «confortable» qui veut aussi jouer depuis son canapé.

Le toucher, la longue durée de vie de la batterie et la facilité de réparation sont également mis en avant. La manette se recharge via USB-C ou le palet fourni. Celui-ci sert également de récepteur sans fil pour jusqu'à quatre manettes et se fixe magnétiquement à l'arrière.

La plupart des examinateurs s'accordent cependant à dire que la manette ne peut pas rivaliser avec les manettes haut de gamme plus chères en termes de fonctionnalités. Pour cela, il faudrait, en plus des sticks TMR, des choses comme des déclencheurs TMR, des trigger stops ou un taux de sondage plus élevé que les 250 Hz existants. Le Steam Controller est néanmoins convaincant en tant que package global et grâce à son énorme flexibilité - même s'il s'adresse en premier lieu aux utilisateurs de Steam.

Steam Machine et Steam Frame : en attente du bon prix

Pourquoi le Steam Controller sera-t-il disponible dans une semaine alors que la Steam Machine et le Steam Frame n'ont toujours pas de date, Valve répond à Polygon.

avec : «Il n'y a pas de RAM ici».

La crise persistante de la mémoire vive et du stockage provoquée par le boom de l'IA serait la principale raison pour laquelle le PC de salon de type console et le casque autonome se font toujours attendre. Le lancement était initialement prévu pour le début de l'année. Valve attend maintenant un prix économiquement raisonnable.

Selon Insider Gaming, il n'est même pas certain que l'entreprise subventionne une partie des coûts, du moins au début. A l'origine, Valve a déclaré vouloir vendre la Steam Machine en réalisant un bénéfice

La Steam Machine sera probablement plus chère que prévu.

Source : Valve

Steam Deck 2 est en cours de développement

Interrogé par IGN, Valve confirme également qu'il travaille activement sur le Steam Deck 2. Mais là encore, aucune date de sortie n'a été annoncée. Elle ne devrait pas non plus intervenir avant 2027.

Il y a un an, Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve, expliquait déjà que l'entreprise ne se contenterait pas d'un gain de performance de 20, 30 ou même 50 pour cent sans changer l'autonomie de la batterie. Le Steam Deck 2 devrait être une mise à jour plus importante. En 2025, il n'y avait pas encore de SoC (System on a Chip) adapté pour cela. Il est possible que les choses aient évolué depuis lors.

Valve ne vend pas directement les appareils Steam en Suisse. Nous proposons désormais le Steam Deck https://www.digitec.ch/de/brand/valve-15208. Nous ne savons pas encore quand et si nous aurons le nouveau matériel.

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