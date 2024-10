Le Smartring de Samsung sera lancé en Suisse à la mi-novembre

Au lieu d'arriver début 2025, le Galaxy Ring de Samsung sera désormais en vente chez nous dès la mi-novembre. Son prix est de 429 francs.

C'est finalement allé plus vite que prévu : Certes, la marque coréenne Samsung avait annoncé sa première bague intelligente il y a près d'un an et l'avait montrée pour la première fois à la presse cet été . Mais la Suisse a été désavantagée par rapport aux pays voisins. Le wearable y a été lancé en juillet et août, alors qu'il ne devait être commercialisé chez nous que début 2025.

Maintenant, tout s'accélère : Samsung a créé la surprise en annonçant dans un communiqué de presse que la bague serait disponible en Suisse à la mi-novembre. Le fabricant a également annoncé un prix : à savoir 429 francs. Dans la zone euro, le prix de vente officiel est de 449 euros.

C'est donc bien plus cher que nombre de ses concurrents, comme les bagues d'Ultrahuman ou de RingConn, que nous avons toutes deux déjà testées. Samsung renonce toutefois également à un abonnement. Toutes les fonctionnalités sont disponibles au lancement sans frais supplémentaires. Les fonctionnalités d'IA ne sont pour l'instant utilisables sans abonnement que jusqu'à fin 2025, ce qui se passera ensuite n'est pas précisé.

Les louanges pour des mesures précises, les critiques pour des fonctionnalités exclusives

Les principales caractéristiques du Galaxy Ring sont les sept jours d'autonomie de la batterie, le design concave, la mesure du ronflement, l'étui de chargement élégant et la commande gestuelle en tapotant le doigt du porteur sur le pouce.

Les premiers essais font l'éloge du confort de port, du design léger et compact, de la précision des mesures et du contrôle gestuel. L'étendue des fonctions de l'application est également soulignée de manière positive.

L'obligation de disposer d'un compte, le prix élevé et le fait que certaines fonctions, comme le contrôle gestuel, ne soient disponibles qu'en combinaison avec un appareil mobile Samsung font l'objet de critiques. Bien entendu, dès que les échantillons de test seront disponibles, nous testerons également en détail la première bague intelligente de Samsung.