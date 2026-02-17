Nouveautés + tendances 16 21

Le smartphone est le nouveau porte-monnaie de la Suisse

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 17/2/2026

Le porte-monnaie reste de plus en plus souvent à la maison. Selon le Visa Payment Monitor 2025, les Suisses préfèrent pour la première fois payer avec leur smartphone plutôt qu'avec une carte ou de l'argent liquide. Un changement qui se traduit clairement en chiffres.

Vous approchez votre smartphone du terminal, le son retentit, le paiement est effectué. Ce qui était considéré comme un gadget compliqué il y a quelques années est aujourd'hui le moyen de paiement préféré en Suisse. C'est ce que montre le dernier Visa Payment Monitor 2025, réalisé par Visa en collaboration avec l'institut d'études de marché Forsa en novembre 2025 auprès de 1022 personnes âgées de 18 ans et plus en Suisse.

28 pour cent des personnes interrogées citent le smartphone comme leur moyen de paiement préféré. La carte de débit arrive en deuxième position avec 27 pour cent, l'argent liquide arrive en troisième position avec 25 pour cent, tombant ainsi pour la première fois en Suisse à une place de bronze. Cette préférence ne dit cependant pas tout sur le quotidien : De nombreuses personnes utilisent plusieurs modes de paiement en parallèle, en fonction de la situation, du lieu et du montant.

Les jeunes adultes paient, les plus âgés suivent

Le changement ne vient pas de tous de la même manière. Mais il se propage. Parmi les 18-35 ans, deux personnes sur trois (66 pour cent) paient déjà par appareil mobile à la caisse du magasin. Dans l'ensemble de la population, environ une personne sur deux (49 pour cent) approche son smartphone du terminal de paiement.

Près des trois quarts (72 pour cent) des jeunes adultes estiment qu'il devrait être possible de payer par carte ou par appareil mobile partout aujourd'hui. Les commerçants et les restaurants qui n'acceptent pas encore le paiement sans contact risquent de perdre cette clientèle : Près d'un tiers (30 pour cent) de la population totale évite activement les commerces qui n'acceptent pas les paiements numériques.

Le test dit du porte-monnaie «» est également révélateur : si on vous donne le choix entre laisser votre smartphone ou votre porte-monnaie à la maison : Qu'emportez-vous avec vous ? Six Suisses sur dix optent aujourd'hui pour le smartphone. Le porte-monnaie a perdu sa place évidente dans cette équation.

La Suisse en tête dans la région DACH

Un coup d'œil sur l'Allemagne voisine montre à quel point l'évolution est différente dans l'espace germanophone. Selon le Visa Payment Monitor 2025 - qui a également été réalisé en Allemagne - la carte de débit (38 pour cent) y devance pour la première fois l'argent liquide (27 pour cent). Le smartphone occupe encore la troisième place en Allemagne avec 23 pour cent.

Le paiement mobile rattrape toutefois sensiblement son retard : Alors qu'en 2020, une personne sur huit (12 pour cent) payait occasionnellement avec son smartphone, c'est aujourd'hui le cas de près d'une personne sur trois (32 pour cent). La Suisse est clairement le précurseur en la matière et montre la voie à suivre pour l'Allemagne.

Twint : d'un service de niche moqué à l'une des marques les plus fortes de Suisse

Si vous voulez comprendre le paiement mobile en Suisse, vous ne pouvez pas passer à côté de Twint. Il y a quelques années encore, le service de paiement des banques suisses était parfois tourné en dérision : trop compliqué, trop peu répandu, trop régional. Cette époque est révolue. En 2025, Twint compte plus de six millions d'utilisateurs actifs. La marque est si profondément ancrée dans la vie quotidienne que «twinten» est entré dans le langage courant suisse comme un verbe.

Twint fait depuis longtemps partie du quotidien en Suisse.

Source : Twint

En 2025, Twint a enregistré 901 millions de transactions, soit une hausse de 17 pour cent par rapport à l'année précédente (773 millions). A titre de comparaison, en 2017, première année d'exploitation à l'échelle nationale, le nombre de transactions n'était que de quatre millions. Environ 81 pour cent des magasins fixes et 86 pour cent des boutiques en ligne en Suisse acceptent aujourd'hui Twint comme moyen de paiement. Sur les quelque 900 millions de transactions effectuées l'an dernier, 77 pour cent étaient de nature commerciale, par exemple à la caisse d'un magasin ou dans une boutique en ligne. Les 23 pour cent restants ont circulé entre les particuliers.

Twint entend poursuivre son développement dans les années à venir : La plateforme devrait s'ouvrir aux monnaies numériques telles que les stablecoins et aux solutions utilisant l'e-ID suisse en projet.

PayPal fait son entrée dans les supermarchés allemands

Alors que la Suisse dispose de sa propre solution bien établie, Twint, en Allemagne, plusieurs fournisseurs se disputent les caisses des supermarchés. PayPal - numéro un incontesté du commerce en ligne allemand avec une part de chiffre d'affaires d'environ 28,5 pour cent - étend son influence au commerce de proximité depuis le début de l'été 2025. Le principe : dans l'application PayPal existante, vous déposez une carte de débit Mastercard virtuelle qui vous permet de payer sans contact partout où Mastercard est acceptée.

PayPal dans le commerce stationnaire : le paiement est effectué par smartphone via une carte de débit virtuelle dans l'application.

Source : PayPal

Près de neuf mois après son lancement, 7,6 millions d'utilisateurs allemands se sont inscrits à cette fonctionnalité, selon Alexander Bellabarba, chef de produit PayPal. L'Allemagne est actuellement le seul marché au monde où PayPal propose ce solde. L'entreprise ne précise pas si ces inscriptions cachent également une utilisation active. PayPal ne donne pas de chiffres concrets sur les transactions.

Tout de même, le groupe américain a créé des faits en Allemagne avant même que son homologue européen Wero - soutenu par les caisses d'épargne, les banques populaires, la Commerzbank et d'autres banques - ne soit présent à la caisse des magasins.

La sécurité reste la question cruciale

Aussi dynamique que soit le développement, une réserve subsiste dans les deux pays : Les virements en temps réel ne bénéficient pas encore d'une confiance totale. En Suisse, 72 pour cent des personnes interrogées expriment des réserves sur les paiements instantanés. Principalement parce que l'argent transféré ne peut pas être contre-passé. Selon le Visa Payment Monitor, la sécurité reste l'aspect le plus important des paiements pour la population suisse.

En attendant, la moitié des Suisses (51 pour cent) pensent qu'il sera normal de payer sans argent liquide dans cinq ans. Les prochaines éditions du moniteur de paiement Visa nous diront si c'est vrai. Mais d'après les chiffres actuels, la direction semble claire.

Photo d’en-tête : Voronaman / Shutterstock

