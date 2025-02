Nouveautés + tendances 9 6

Le show de mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar : des symboles Playstation et "Game Over" pour Drake

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 10/2/2025

Pour de nombreux spectateurs, le spectacle de la mi-temps est le véritable moment fort du Super Bowl. Cette année, Kendrick Lamar a pu interpréter ses tubes sur la grande scène, avec des symboles géants de Playstation et une annonce de "Game Over" à Drake.

Le Super Bowl est l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. Chaque année, des millions de fans de football américain suivent en direct le match final de la saison de la NFL. Outre le match de football en lui-même, le spectacle de la mi-temps, souvent spectaculaire, suscite toujours de nombreuses discussions

Cette année, Kendrick Lamar a fait les honneurs de la 59e édition du Super Bowl. Le meilleur rappeur de tous les temps, selon de nombreux fans, a interprété une série de tubes de son impressionnant répertoire, allant de nouveaux bangers comme "Squabble Up" à des classiques comme "Humble" et "DNA". Le désormais légendaire Diss ("Not Like Us") contre le rappeur et chanteur canadien Drake a également trouvé sa place dans la setlist - nous y reviendrons plus loin.

Ce qui est particulièrement frappant, c'est que Kendrick utilise de nombreuses références aux jeux vidéo lors de son show de mi-temps, tant dans le décor que dans sa performance. Vous pouvez regarder l'intégralité du spectacle sur Youtube.

La prestation de Kendrick au Super Bowl comportait de nombreuses références au jeu.

Source : NFL / Youtube

Icônes Playstation et références de jeu

La scène sur laquelle Kendrick a fait sa grande entrée est relativement simple par rapport aux précédents spectacles de mi-temps du Super Bowl. Elle se compose d'une grande surface qui ressemble à une route goudronnée avec des lampadaires .

Autour de la route sont placés quatre symboles qui devraient être familiers aux spectateurs de Playstation : un rectangle, un triangle, une croix et un cercle. Le spectacle commence avec les symboles lumineux et les sons typiques des jeux 8 bits.

Les symboles lumineux et les bips sonores me sont familiers.

Source : NFL / Youtube

De nombreux fans qui ont suivi la performance en direct se sont demandé si les symboles étaient une allusion délibérée à la console de Sony. Dans une interview accordée à "Wired", l'équipe derrière le décor a donné un aperçu du processus créatif peu après le spectacle.

Shelly Rogers, directrice artistique du spectacle de la mi-temps, confirme que l'idée des icônes Playstation est venue directement de Kendrick : "[Le thème du jeu] était symbolique. Sa façon d'atteindre les jeunes. Une grande partie montre son voyage [...] à travers le rêve américain". Les symboles et le choix des chansons visent à dépeindre la vie de Kendrick sous forme de jeu. Il ne semble toutefois pas y avoir eu de coopération officielle avec Sony.

Le légendaire acteur Samuel L. Jackson fait une apparition surprenante dans le show de la mi-temps, dans le rôle de l'Oncle Sam noir. Il commente l'action entre les chansons et agrémente le cadre du storytelling avec d'autres références au jeu. "This is the great american game" annonce la performance de Jackson Kendrick. Entre-temps, il se montre critique envers les chansons jouées - elles sont trop "ghetto" et ne plaisent pas au public. "Mister Lamar, do you really know how to play the game ? Then tighten up !" encourage l'Oncle Sam noir au rappeur.

La performance et les références au jeu font l'objet de nombreuses discussions sur les médias sociaux. Tout comme les autres œuvres de Kendrick, sa performance au Super Bowl est une œuvre d'art à plusieurs niveaux et à la critique sociale qui laisse une grande place à l'interprétation. Ainsi, "bet.com" qualifie le décor de la manette Playstation et la performance de "[symbole] de l'intersection du divertissement, du capitalisme et du contrôle. Une allusion pas si subtile à la façon dont la culture noire est souvent traitée [en Amérique] comme une marchandise".

"Game Over" pour Drake - malgré des actions en justice contre Universal et Spotify

Il est également intéressant de noter que Kendrick a interprété son plus grand succès de l'année dernière, "Not Like Us", lors du Super Bowl. Il s'agit d'un titre de dissidence contre le rappeur et chanteur canadien Drake.

L'année dernière, les deux hommes se sont livrés à une bataille de plusieurs semaines, avec des dissèses de plus en plus violentes. Dans "Not Like Us", Drake est présenté comme un exploiteur sournois de la culture hip-hop et comme un pédophile.

Kendrick est généralement considéré comme le vainqueur de cette bataille épique. "Not Like Us" est devenue la chanson la plus populaire de l'artiste de Compton, Los Angeles. Comme si le succès commercial ne suffisait pas, Kendrick a récemment remporté cinq ( !) Grammy Awards pour le Diss.

Ces dernières semaines, le concurrent Drake a tenté par tous les moyens d'empêcher Kendrick de jouer la chanson au Super Bowl. Ainsi, dans une plainte retirée depuis, l'artiste canadien a accusé son propre label, Universal, d'avoir artificiellement fait grimper les chiffres de streaming de "Not Like Us". Ceci, entre autres, grâce à des bots et des pots-de-vin versés à Spotify.

Une épine dans le pied de Drake est également les déclarations de la chanson le traitant de pédophile, raison pour laquelle il a porté plainte contre Universal pour diffamation et harcèlement.

Kendrick fait référence aux actions en justice pendant sa performance : "I wanna perform their favorite song. But you know they like to sue". Mais Kendrick ne semble pas très impressionné par les plaintes de Drake. Ainsi, juste avant la fin du show, il interprète la chanson préférée des fans.

"Say Drake, I hear you like them young", rappe-t-il en souriant à la caméra. Plus de 65.000 fans dans l'arène rappent à voix haute la citation la plus célèbre du morceau avec un jeu de mots génial : "Why you trollin' like a bitch ? Ain't you tired?

Tryna strike a chord and it's probably a minor".

Pour finir, Kendrick emballe également le Drake Diss dans le cadre de l'histoire du jeu et projette un énorme "Game Over" sur le public. Kendrick a gagné le Super Bowl.

Game Over.

Source : NFL / Youtube

Photo d’en-tête : Keystone ATS

