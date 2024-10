Le robot humanoïde Star1 bat le record de vitesse avec ses chaussures de course

Avec une vitesse de pointe de près de 13 km/h, Star1 de la société chinoise Robot Era a établi un nouveau record pour les robots humanoïdes.

Deux robots humanoïdes "Star1" de la société chinoise Robot Era sont allés faire du jogging dans le désert de Gobi. L'un avec des chaussures de course standard, l'autre sans. Le modèle équipé de baskets est sorti vainqueur de l'expérience. Celles-ci lui auraient donné un net avantage en termes de vitesse grâce à l'amorti et à une meilleure adhérence. Robot Era n'a malheureusement pas communiqué sur l'ampleur de la différence

Lors des essais, le robot-chaussure de course a tenu jusqu'à 34 minutes sur différents terrains et a atteint une vitesse de pointe allant jusqu'à 8 miles par heure (12,87 km/h).

Les images des essais montrent deux androïdes efficaces qui, avec leur torse rigide, font penser à C-3PO sous speed lorsqu'ils courent. La vitesse du robot basketteur est en effet suffisante pour établir un nouveau record du monde parmi les machines humanoïdes.

Le H1 d'Unitree Robotics était jusqu'à présent considéré comme le robot le plus rapide, de taille réelle et ressemblant à un être humain, capable d'atteindre 7,38 miles par heure (11,88 km/h). Le nouveau Champion Star1 est un robot de 171 centimètres et de 65 kilos, propulsé par des moteurs électriques dans les articulations des jambes et guidé par IA.

En dehors des androïdes, il existe d'autres robots bipèdes plus rapides. Par exemple, Cassie d'Agility Robotics, qui ressemble à un grand oiseau ou à un raptor et qui peut atteindre 9,05 miles par heure (14,56 km/h) :