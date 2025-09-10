Nouveautés + tendances 3 0

Le robot aspirateur extrait l'humidité de l'air et régénère les eaux usées

Avec le nouveau modèle haut de gamme de la marque domestique Tapo de TP-Link, vous n'avez pas besoin de remplir d'eau ni de vider les eaux usées. Le robot aspirateur est autonome grâce à la régénération et à la condensation.

Tapo utilise un concept spécial pour son nouveau RV70 Pro Ultra. Tapo est la marque de produits ménagers du groupe TP-Link, basé à Singapour et aux États-Unis. Le nouveau modèle haut de gamme est équipé d'une station d'auto-circulation «» , qui rend le robot aspirateur encore plus autonome.

Les eaux usées se transforment en eau propre

Si vous ne raccordez pas la station de base du robot aspirateur à l'eau et aux eaux usées, vous devez régulièrement ajouter de l'eau fraîche et vider encore plus souvent l'eau sale, car elle commence à sentir mauvais.

Tapo résout ce problème de manière créative avec son dernier robot aspirateur. La station de base n'a normalement pas besoin d'eau - et il n'y a pas non plus d'eaux usées. Comment cela fonctionne-t-il ?

Le RV70 Pro Ultra puise l'eau fraîche dans l'air. La station de base fonctionne comme un déshumidificateur et condense l'humidité. L'objectif est de maintenir un taux d'humidité idéal dans l'appartement tout en fournissant de l'eau fraîche au robot aspirateur.

Ce n'est toutefois qu'une partie de l'approvisionnement en eau fraîche. En effet, les eaux usées sont traitées et réintroduites dans le circuit. Tapo utilise de l'ozone pour lutter contre les mauvaises odeurs et stérilise toutes les zones importantes du système. Le fabricant promet un confort «à vie sans remplissage».

Le principal inconvénient de cette technologie est que la station de base est plus haute d'une vingtaine de centimètres que celle de la concurrence. Le traitement de l'eau prend de la place.

Le robot aspirateur de Tapo s'alimente lui-même en eau douce.

Beaucoup d'IA dans le logiciel

Le RV70 Pro Ultra offre tout le confort que l'on peut attendre aujourd'hui. Les serpillières sont nettoyées à l'eau chaude dans la station de base et séchées à l'air chaud. Il aspire à une puissance de 22 000 pascals, ce qui correspond à peu près au modèle haut de gamme de Dreame du printemps dernier.

Les autres caractéristiques comprennent une brosse qui empêche les cheveux de s'emmêler, ainsi que diverses fonctions d'intelligence artificielle du logiciel. Ainsi, le robot aspirateur détecte les obstacles tels que les câbles, les chaussures ou les jouets des animaux domestiques et les évite.

La stratégie de nettoyage est automatiquement adaptée à la disposition de la pièce et aux meubles présents. De plus, le robot détecte les taches et la saleté et nettoie ces zones de manière particulièrement intensive. Pour les coins et les bords, l'assistant ménager peut déployer la brosse latérale et l'une des deux serpillières.

Le RV70 Pro Ultra devrait être disponible dans notre boutique au premier trimestre 2026. Le prix n'a pas encore été fixé.

Au cours de la même période, le Tapo RV50 AI Omni sera également disponible. Il offre en principe les mêmes fonctions que le RV70 - mais sans le traitement de l'eau. Il est intéressant pour ceux qui souhaitent économiser un peu d'argent tout en gérant eux-mêmes la gestion de l'eau et des eaux usées.

