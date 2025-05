Nouveautés + tendances 22 6

Le Ricoh GR IV arrive cet automne

David Lee Traduction: traduction automatique 23/5/2025

Ricoh annonce le successeur du GR III, qui a déjà six ans. Le nouveau compact sera doté d'une mémoire interne de 53 Go.

Le Ricoh GR III date de 2019. Ce compact à capteur APS-C dispose d'une petite communauté de fans inconditionnels qui attendent depuis longtemps une mise à jour. En 2021, le GR IIIx est certes apparu, mais ce n'est qu'une variation du GR III avec une focale différente. Un véritable successeur devrait maintenant voir le jour à l'automne 2025. C'est ce qu'annonce Ricoh dans un communiqué de presse. Un peu plus tard, en hiver, une version HDF de l'appareil photo devrait suivre. Au lieu d'un filtre ND, elle sera dotée d'un filtre «Highlight Diffusion», qui adoucira légèrement la lumière dure. On parle également de la GR III et de la GR IIIx il existe des versions HDF.

De face, le Ricoh GR IV est identique au modèle précédent. A l'arrière, il y a désormais une bascule plus-moins. En outre, la molette entourant le bouton OK a disparu. Il est probable que l'ancienne bascule soit devenue une véritable molette chez «ADJ».

Extérieurement, Ricoh a très peu changé le GR.

Toutes les pièces essentielles sont nouvelles

Bien que cela prenne encore un certain temps, Ricoh a déjà publié un tableau de spécifications détaillées https://ricohgr.eu/de/blogs/news/22-05-2025-entwicklung-ankundigung-von-ricoh-gr-iv. On peut en déduire que la quatrième édition du Ricoh GR est plus qu'une simple mise à jour du modèle.

Les principaux composants de l'appareil photo, à savoir le capteur, l'objectif et le processeur d'image, sont tous nouveaux. Le capteur a désormais 26 mégapixels au lieu de 24. Aucun détail n'a été communiqué en dehors de cela. Richard Butler de dpreview.com spécule qu'il pourrait s'agir du même capteur que celui du Sony A6700. Dans ce cas, le capteur serait rétro-éclairé et rapide.

L'objectif est neuf, selon Ricoh. Il présente toutefois les mêmes caractéristiques qu'auparavant : ouverture f/2,8 et cadrage de 18 millimètres (28 millimètres convertis en plein format). Le stabilisateur d'image comporte désormais cinq axes au lieu de trois.

Le changement le plus spectaculaire concerne sans doute la mémoire. Environ 53 Go sont intégrés de manière fixe dans l'appareil photo. Le GR III disposait déjà d'une mémoire interne, mais celle-ci, d'une capacité de 2 Go, n'était destinée qu'aux cas d'urgence (si la carte SD était défectueuse ou oubliée). Un slot pour carte est toujours disponible, mais il est désormais destiné aux cartes microSD et non plus SD.

Le nouveau GR sera compatible avec le Wi-Fi et une application associée est en cours de développement. Celle-ci devrait également fonctionner avec les anciens modèles à partir du GR II.

Selon les specs publiées, le GR IV aura également quelques points faibles : L'écran n'est toujours pas mobile et la caméra n'a pas de viseur intégré. De plus, il ne peut toujours pas enregistrer de vidéo 4K. Le prix n'est pas encore connu.

Photo d’en-tête : Ricoh

