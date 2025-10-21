Nouveautés + tendances 5 0

Le retour de "Prison Break" : Hulu ose un reboot sans les stars originales

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 21/10/2025

Près de deux décennies après son lancement, Hulu redonne vie à "Prison Break". Sous la direction d'Elgin James, un reboot est en cours de réalisation avec Emily Browning dans le rôle principal, mais sans Michael Scofield ni aucun autre personnage de la série originale.

Nouveau personnage principal, nouvelle perspective

Cassidy Collins, interprétée par Emily Browning («American Gods», «Sucker Punch»), est au centre de la nouvelle série. Elle est une ancienne militaire. Par amour pour un être humain, elle accepte un poste dans l'une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Là, elle est prise en étau entre sa loyauté et ses doutes moraux et devient de plus en plus partie prenante d'un système qu'elle est censée contrôler.

En plus de Browning, Lukas Gage («The White Lotus») et Drake Rodger («The Winchesters») font également partie du casting. Tous deux incarnent des personnages tiraillés entre culpabilité, pouvoir et survie. Le reboot conserve donc les éléments familiers de «Prison Break», mais les raconte d'un point de vue jusqu'ici inhabituel. Aucun autre détail sur l'intrigue n'a été dévoilé pour le moment.

Des têtes connues en coulisses

La production est assurée par Elgin James, connu en tant que co-créateur de «Mayans M.C.». James y a déjà montré qu'il pouvait mettre en scène des univers complexes avec des personnages moralement ambigus.

Il bénéficie du soutien de plusieurs créateurs de la série originale, dont Paul Scheuring, Marty Adelstein, Neal Moritz et Dawn Olmstead. Ce mélange de nouvelles et d'anciennes forces suggère que le reboot devrait capturer l'esprit de l'original tout en explorant de nouvelles pistes narratives.

Tournage et perspectives

Le tournage se déroulera dans le pénitencier historique de Virginie-Occidentale à Moundsville, une ancienne prison de haute sécurité aujourd'hui utilisée comme attraction touristique. Le décor devrait conférer à la série une atmosphère rude et authentique.

Hulu n'a pas encore annoncé de date de lancement précise. Les magazines spécialisés comme Entertainment Weekly et TV Guide prévoient une sortie au plus tôt en 2026. Le service de streaming reste également discret sur le nombre d'épisodes et les bandes-annonces.

Retour à l'original

La première saison, en particulier, est restée dans les mémoires. Elle était intense et dense, intelligemment construite et marquée par une tension qui ne cessait de croître d'épisode en épisode. L'héritage de la série est donc bien réel, même si certaines des saisons suivantes n'ont pas été à la hauteur. Malgré le retour de la marque, il n'est pas prévu de revoir les stars originales pour le moment.

Photo d’en-tête : Fox

