Le retour de "Prison Break" : Hulu ose un reboot sans les stars originales

Près de deux décennies après son lancement, Hulu redonne vie à "Prison Break". Sous la direction d'Elgin James, un reboot est en cours de réalisation avec Emily Browning dans le rôle principal, mais sans Michael Scofield ni aucun autre personnage de la série originale.
Cassidy Collins, interprétée par Emily Browning («American Gods», «Sucker Punch»), est au centre de la nouvelle série. Elle est une ancienne militaire. Par amour pour un être humain, elle accepte un poste dans l'une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Là, elle est prise en étau entre sa loyauté et ses doutes moraux et devient de plus en plus partie prenante d'un système qu'elle est censée contrôler.
En plus de Browning, Lukas Gage («The White Lotus») et Drake Rodger («The Winchesters») font également partie du casting. Tous deux incarnent des personnages tiraillés entre culpabilité, pouvoir et survie. Le reboot conserve donc les éléments familiers de «Prison Break», mais les raconte d'un point de vue jusqu'ici inhabituel. Aucun autre détail sur l'intrigue n'a été dévoilé pour le moment.
La production est assurée par Elgin James, connu en tant que co-créateur de «Mayans M.C.». James y a déjà montré qu'il pouvait mettre en scène des univers complexes avec des personnages moralement ambigus.
Il bénéficie du soutien de plusieurs créateurs de la série originale, dont Paul Scheuring, Marty Adelstein, Neal Moritz et Dawn Olmstead. Ce mélange de nouvelles et d'anciennes forces suggère que le reboot devrait capturer l'esprit de l'original tout en explorant de nouvelles pistes narratives.
Le tournage se déroulera dans le pénitencier historique de Virginie-Occidentale à Moundsville, une ancienne prison de haute sécurité aujourd'hui utilisée comme attraction touristique. Le décor devrait conférer à la série une atmosphère rude et authentique.
Hulu n'a pas encore annoncé de date de lancement précise. Les magazines spécialisés comme Entertainment Weekly et TV Guide prévoient une sortie au plus tôt en 2026. Le service de streaming reste également discret sur le nombre d'épisodes et les bandes-annonces.
La première saison, en particulier, est restée dans les mémoires. Elle était intense et dense, intelligemment construite et marquée par une tension qui ne cessait de croître d'épisode en épisode. L'héritage de la série est donc bien réel, même si certaines des saisons suivantes n'ont pas été à la hauteur. Malgré le retour de la marque, il n'est pas prévu de revoir les stars originales pour le moment.
La série culte «Prison Break» va connaître un reboot. Le service de streaming Hulu a officiellement commandé une nouvelle série dans l'univers de l'original. Au lieu d'une suite classique, c'est un nouveau départ narratif qui vous attend : avec de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et une nouvelle dynamique. Cependant, le frisson familier autour des prisons, de l'évasion et des sacrifices personnels reste présent et constitue le cœur de la série.
La série originale «Prison Break» a été diffusée de 2005 à 2009 sur la chaîne américaine Fox et a reçu une suite en 2017. Elle était centrée sur l'ingénieur Michael Scofield (Wentworth Miller), qui s'était volontairement fait emprisonner pour libérer son frère Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condamné à mort. La série combinait le drame carcéral, le thriller de conspiration et des éléments d'action dans un mélange très excitant qui a captivé des millions de téléspectateurs dans le monde entier.
