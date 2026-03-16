Le retour de "Firefly" : le casting original revient pour une série d'animation

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par Debora Pape
"Firefly" n'a jamais été une simple série annulée, mais un mythe de la culture populaire. Aujourd'hui, l'équipage du "Serenity" se voit effectivement offrir un nouveau chapitre - sous la forme d'une série d'animation avec des voix familières.
Après 24 ans, l'équipage du Serenity est de retour dans l'espace. Nathan Fillion a officiellement confirmé une série d'animation sur le western culte de science-fiction «Firefly» lors de l'Awesome Con du 15 mars 2026. Le projet est déjà en développement avancé. Le casting original sera à nouveau présent.
La révélation a eu lieu lors d'un enregistrement en direct du podcast de Fillion «Once We Were Spacemen». Il a fait l'annonce en compagnie de son ancien collègue de «Firefly» et co-animateur du podcast Alan Tudyk, ainsi que des acteurs originaux Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher et Summer Glau.
L'annonce a été précédée de plusieurs semaines de spéculations. Une campagne virale sur les réseaux sociaux, avec des vidéos énigmatiques des acteurs et actrices, a également attisé les attentes. Dans l'un des clips, Fillion frappe à la porte d'une bande-annonce de production, ce qui amène Torres à demander : «Does this mean it's time ?» et Fillion à répondre : «It's time.» Les clips suivants, avec Baccarin, Maher, Staite, Glau, Baldwin et Tudyk, ont généré ensemble plus de 28 millions de vues sur différentes plates-formes.
L'intérêt de la communauté des fans était donc énorme avant même l'annonce officielle et le moment passé sur la scène de Washington a fourni la réalisation d'une promesse faite depuis longtemps.
La série d'animation se déroule entre la série originale de 2002 et le film de cinéma «Serenity» de 2005, élargissant ainsi l'univers sans rompre la continuité existante. Le studio d'animation ShadowMachine («Bojack Horseman»), récompensé par un Emmy Award, a déjà développé des concept arts.
Le projet est développé par la société de production de Fillion, Collision33, en collaboration avec 20th Television Animation, qui détient les droits de la franchise. Les showrunners seront le couple Marc Guggenheim («Arrow», «The Flash») et Tara Butters («Agent Carter»), qui se sont rencontrés sur le plateau de «Firefly». Un scénario pour le premier épisode est déjà disponible.
Aucune date précise de diffusion en streaming ou à la télévision n'a cependant encore été fixée. Nathan Fillion a encouragé les fans à soutenir le projet lors de son apparition et dans un poste Instagram afin qu'il trouve effectivement preneur.
La particularité de cette production est le retour du casting original. Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher et Summer Glau prêtent leur voix à leurs personnages familiers. Adam Baldwin est également prévu pour jouer à nouveau Jayne Cobb.
L'équipe centrale de «Serenity» serait donc presque entièrement réunie. La seule exception est Ron Glass, qui jouait Shepherd Book dans la série originale et qui est déjà mort en 2016.
Il est également frappant de constater que le créateur de la série, Joss Whedon, ne participe pas à la création de la nouvelle série d'animation. Selon Fillion, il a donné sa bénédiction au projet, mais n'est pas derrière la production. Il s'agit probablement d'une décision stratégique. Whedon est une figure controversée à Hollywood depuis des années suite à des accusations de comportement toxique.
Pour le projet lui-même, cela pourrait justement être un avantage. La nouvelle série pourra ainsi s'appuyer sur le statut culte de la marque sans être complètement liée à son histoire de production problématique.
Pour comprendre pourquoi cette annonce fait autant de vagues, il vaut la peine de revenir en arrière. Sur les 14 épisodes produits de la série originale, la Fox n'en a diffusé que 11 - et dans le désordre - avant que la chaîne n'annule la série. Le film de cinéma «Serenity» a poursuivi l'histoire et a rapporté environ 40 millions de dollars dans le monde entier. Un public fidèle a maintenu la franchise en vie grâce aux ventes de DVD, au streaming et à diverses séries de comics.
Pour patienter, l'intro de la série originale reste la plus belle façon de revenir à bord du «Serenity».
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