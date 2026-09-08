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Le remake de « Ocarina of Time » est sensationnel

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 8/9/2026

Nintendo célèbre le 40e anniversaire de « The Legend of Zelda ». Le plus beau cadeau pour tous les fans de « Zelda » : un magnifique remake de « Ocarina of Time ».

Cela fait 40 ans que Link a vécu sa première aventure dans « The Legend of Zelda » sur Famicom (NES chez nous). Nintendo organise une fête et présente, lors d'une présentation Direct, diverses célébrations pour cet anniversaire, avec en tête d'affiche : le remake de « Ocarina of Time ».

Tu trouveras ici toutes les informations importantes issues du Direct.

« The Legend of Zelda: Ocarina of Time » – ce qu'il faut savoir

Le plus important pour commencer : Nintendo confirme la date de sortie du remake tant attendu. « The Legend of Zelda: Ocarina of Time » sortira le 5 novembre, exclusivement sur Switch 2. Nintendo est ainsi l'une des rares entreprises à oser affronter « GTA 6 » en novembre, un mois habituellement vide.

Point de vue « GTA 6 » est à blâmer pour l’automne gaming infernal qui nous attend Domagoj Belancic 290 likes 290 281 commentaires 281

Dans la présentation « Nintendo Direct », le producteur de la série, Eiji Aonuma, présente une démo de gameplay du titre. Aonuma parle d'une « adaptation fidèle à l'original », réinterprétée avec une « technologie moderne ».

En clair : ne t'attends pas à de trop grands changements dans le gameplay ou la structure du jeu. Le producteur souligne que les fans ne vivront pas une expérience de jeu à la « Breath of the Wild ». « Ocarina of Time » est et reste un « Zelda » old-school – même les séquences de chargement entre les différentes zones de jeu ont été conservées afin de « reproduire la sensation de jeu classique ».

Aonuma commence la démo de gameplay par une promenade dans la forêt Kokiri. La première impression est convaincante. L'environnement de jeu a été entièrement redéveloppé et ressemble à un titre AAA moderne. J'apprécie particulièrement l'éclairage et le brouillard atmosphérique dans la forêt.

Première impression : Top !

Selon Aonuma, l'équipe de développement a beaucoup discuté du design des personnages. Finalement, ils se sont mis d'accord sur un style qui se veut à la fois familier et frais. Le modèle de personnage de Link rappelle effectivement l'original de 1998. Les subtilités supplémentaires et les textures détaillées de ses vêtements et de son équipement confèrent au héros aux oreilles pointues un look plus moderne.

Link a fière allure.

Les autres personnages sont également réussis. Nintendo crée un mélange unique de look cartoon et de réalisme, qui s'intègre parfaitement au cadre féerique.

Il est également génial que Nintendo ait entièrement doublé les personnages dans les cinématiques. Link, lui, reste bien sûr muet.

Les autres personnages sont également convaincants.

Outre les changements audiovisuels, il y a aussi quelques nouveautés dans le gameplay. Contrairement à l'original, tu peux déplacer librement la caméra dans le remake avec le stick droit. Pour rappel : la manette N64 n'avait qu'un seul stick analogique.

Autre nouveauté : Link peut désormais sauter à tout moment en appuyant sur le bouton X. Dans l'ancien « Ocarina of Time », cela se faisait automatiquement près des précipices. Link est également plus rapide dans le remake. Si tu maintiens le bouton A après une roulade, le héros en vert sprinte.

Je suis curieux de voir quelles seront les conséquences de ces petits changements, potentiellement lourds de conséquences, sur le level design.

Sauter, c'est amusant.

Dans la démo, Aonuma montre des impressions du premier donjon du jeu : l'Arbre Mojo. Ici aussi, le producteur présente quelques nouveautés. Tu peux sélectionner les objets comme dans « Breath of the Wild » et « Tears of the Kingdom » en appuyant sur un bouton via un menu contextuel horizontal. Et : les armes à distance se contrôlent désormais avec la détection de mouvement. Top !

La sélection des armes est désormais rapide et simple.

Aonuma montre ensuite les premières impressions de la plaine d'Hyrule, le hub central du jeu. La nouvelle version séduit par une belle profondeur de champ. Des éléments paysagers emblématiques comme la Montagne de la Mort et le Château d'Hyrule sont visibles de loin.

Je veux plonger dans cet univers de jeu MAINTENANT.

La ville d'Hyrule est particulièrement impressionnante. La colonie abrite de petits détails, des PNJ et des secrets. Il n'y a plus de réglages de caméra fixes, tu explores la ville en toute liberté et tu parles aux PNJ, tu participes à des mini-jeux et tu acceptes des quêtes.

« Peut-être que certains joueurs passeront beaucoup de temps ici », déclare Aonuma. Oui, c'est ce que je ferai.

Dans l'original, le temps s'arrêtait dans la ville d'Hyrule. Dans le remake, il avance pendant que tu explores la colonie.

Bien sûr, tu peux à nouveau jouer de l'ocarina éponyme dans cette nouvelle version, par exemple pour changer l'heure de la journée. Au lieu d'utiliser l'instrument virtuel avec des boutons, tu peux désormais utiliser le microphone de la Switch 2 et chanter ou fredonner une mélodie spécifique pour l'activer. Typiquement Nintendo – c'est pour ça que j'adore cette entreprise japonaise.

Aonuma démontre la nouvelle fonction avec une « vraie » ocarina, que tu peux acheter dans le Nintendo Store (plus d'infos à ce sujet plus bas).

Jouer des mélodies au lieu d'appuyer sur des boutons – une fonctionnalité amusante et typique de Nintendo.

Aonuma et le co-producteur Hidemaro Fujibayashi montrent également quelques nouveautés organisationnelles. Avec la fonction en jeu « Traces du temps », tu peux suivre tes quêtes et l'état actuel de l'histoire à tout moment.

La fonction « Zelda Notes » dans l'application smartphone « Nintendo Switch » reçoit également une mise à jour pour le remake de « Ocarina of Time ». Jusqu'à présent, l'application était utilisée pour les éditions Switch 2 de « Breath of the Wild » et « Tears of the Kingdom ». Du moins en théorie. Je ne connais personne qui ait même essayé l'application. Peut-être que cela changera avec le remake.

Entre autres, les fonctions suivantes devraient être disponibles au lancement :

Journal : Avec cette fonction, tu suis ta progression. Tu vois combien de temps tu as joué, combien d'ennemis tu as tués et à quoi tu as passé le plus de temps. Le jeu prend automatiquement des captures d'écran qui sont téléchargées dans l'application.

: Avec cette fonction, tu suis ta progression. Tu vois combien de temps tu as joué, combien d'ennemis tu as tués et à quoi tu as passé le plus de temps. Le jeu prend automatiquement des captures d'écran qui sont téléchargées dans l'application. Recherche de mythes : Tu reçois des indices sur des lieux mystérieux que tu dois chercher dans le jeu. En récompense, tu obtiens des points que tu peux échanger contre des récompenses dans l'application.

: Tu reçois des indices sur des lieux mystérieux que tu dois chercher dans le jeu. En récompense, tu obtiens des points que tu peux échanger contre des récompenses dans l'application. Jouer de l'ocarina : Eh bien, que peux-tu faire avec cette fonction ? Exactement. Jouer de l'ocarina. Tu peux composer tes propres morceaux et les partager via QR-code ou débloquer des pistes prédéfinies avec les points gagnés grâce à la recherche de mythes.

: Eh bien, que peux-tu faire avec cette fonction ? Exactement. Jouer de l'ocarina. Tu peux composer tes propres morceaux et les partager via QR-code ou débloquer des pistes prédéfinies avec les points gagnés grâce à la recherche de mythes. Quiz « Ocarina of Time » : un quiz avec plus de 2000 questions sur le jeu emblématique.

L'application ne semble être rien de plus qu'un gadget sympathique.

Pour finir, Aonuma montre une bande-annonce épique du remake, qui donne un aperçu de nombreux lieux, boss et cinématiques.

Chapeau, Nintendo. C'est époustouflant.

Et sinon ?

Outre le grand moment fort « Ocarina of Time », Nintendo présente diverses autres initiatives pour célébrer le 40e anniversaire de « The Legend of Zelda ».

Film « The Legend of Zelda »

Un peu décevant, il n'y a pas encore d'images de l'adaptation cinématographique de « The Legend of Zelda ». Le film en prises de vues réelles devrait sortir au cinéma le 30 avril 2027.

Le créateur de « Zelda », Shigeru Miyamoto, confirme le titre – le film s'appelle simplement « The Legend of Zelda ». Pas de sous-titre, pas de fioritures. La raison devrait devenir claire une fois que l'on aura vu le film.

Le logo. Simple, comme le titre.

Le film n'est pas une adaptation directe d'un épisode spécifique de « Zelda ». Selon Miyamoto, il est basé sur « des idées et des concepts que nous avons développés au cours des 40 ans de la série ».

Miyamoto et l'équipe de développement de Nintendo participent à la production. Le légendaire créateur de jeux parle d'un « chef-d'œuvre digne de la série ‹The Legend of Zelda› ».

Nouveau matériel

Nintendo donne à la Switch 2 une touche Zelda. Et elle est au moins aussi épique que le remake. Le plus grand point fort pour moi, ce sont les Joy-Cons colorés. Enfin ! De plus, il y a une manette Pro élégante et un étui « Ocarina of Time » pour la console.

Nouveaux objets de collection

Les fans d'Amiibo reçoivent deux nouveaux objets de collection. Dans le remake, ils débloquent des masques low-poly spéciaux. Cool !

Il me le faut.

Envie de jouer toi-même de l'ocarina ? Nintendo lance deux versions de l'instrument emblématique.

À gauche une ocarina « normale », à droite une version électronique à piles. À quoi cela peut-il bien ressembler ?!

Tu préfères bricoler plutôt que jouer ? Dans le nouveau set Lego « Zelda », tu peux assembler Link adulte et Epona de « Ocarina of Time ».

Fais attention à ne pas tomber de cheval.

Les fans de « Tears of the Kingdom » seront ravis de l'Amiibo du Golem de Mineru.

Les fans des nouveaux jeux y trouveront aussi leur compte.

Hasbro sort divers jouets de l'univers « Zelda ». Qu'en est-il de l'épée de légende électronique ?

Je suis curieux.

Le fabricant japonais de casse-têtes Hanayama sort un produit mystérieux avec l'épée de légende et l'emblématique bouclier d'Hylia.

Je suis encore plus curieux.

Série de concerts

Bientôt, tu pourras découvrir la bande-son épique de « The Legend of Zelda » avec un grand orchestre. La tournée européenne devrait débuter le 3 avril à Londres. Dans la présentation Direct, il y a un premier avant-goût. J'ai les larmes aux yeux de joie nostalgique.

Autres petites choses

Si tu prévois de voyager au Japon prochainement, une visite au musée Nintendo vaut le détour. Pour célébrer l'anniversaire de « Zelda », il y a entre autres des billets d'entrée spéciaux, de nouvelles pièces d'exposition et un « Super Family Restaurant », où Link et ses amis mangent avec toi.

Je veux y aller et manger avec Link.

Nintendo annonce également de nouveaux designs « Zelda » pour l'application « Nintendo Today » ainsi qu'un premier morceau de musique du remake de « Ocarina of Time » pour l'application « Nintendo Music ».

« The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake » La présentation vous a-t-elle convaincu ? Combien d'étoiles attribuez-vous à la première impression du remake de « Ocarina of Time » ? ⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Voter

Photo d’en-tête : Nintendo

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