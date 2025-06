Nouveautés + tendances 18 4

Le PNG s'améliore : HDR, données Exif et images animées

David Lee Traduction: traduction automatique 26/6/2025

Le World Wide Web Consortium W3C a publié une nouvelle spécification du format d'image PNG. Elle élargit considérablement les possibilités. Néanmoins, le PNG devrait rester un format parmi d'autres.

Le PNG est l'un des trois formats d'image les plus courants sur le Web, avec le JPEG et le GIF. Il est également utilisé occasionnellement en dehors du web ; par exemple, Apple enregistre les captures d'écran par défaut au format PNG.

PNG est le plus récent des trois formats, mais il a aussi une trentaine d'années. Certaines restrictions du format sont depuis longtemps obsolètes et sont maintenant officiellement éliminées par la spécification du PNG 3 du W3C.

Les nouveautés

Le PNG devient entièrement compatible avec le HDR. Il était déjà possible de stocker des images avec une profondeur de couleur supérieure à 8 bits. Sur ce point, le PNG remplissait les conditions requises pour le HDR. De même, le PNG connaissait déjà les profils de couleur ICC. Ce qui manquait, c'était la prise en charge de CICP. Il s'agit d'une brève information dans les métadonnées indiquant quel espace colorimétrique est utilisé. Ceci est nécessaire pour les standards HDR comme HLG et HDR10.

Pour les appareils photo, le PNG a longtemps été exclu car il ne permettait pas de stocker les métadonnées Exif. Dans les données Exif, les appareils photo enregistrent des informations sur la prise de vue, telles que le temps d'exposition, la sensibilité ISO, la focale et l'ouverture, ou encore l'appareil photo utilisé pour prendre la photo. Les smartphones écrivent également des données Exif dans les photos prises et peuvent également y stocker des données GPS, entre autres choses.

Pratiquement, il est toutefois possible depuis 2017 d'enregistrer les données Exif en PNG. C'est par exemple ce que fait le visualiseur d'images «Preview» sur Mac : si j'exporte un JPEG en PNG, les données Exif sont conservées. Mais comme la dernière spécification officielle du PNG date de 2004, ce n'est que maintenant que l'Exif fait officiellement partie du PNG.

La troisième nouveauté concerne les PNG animés. En principe, elle n'est pas nouvelle non plus : le format APNG existe déjà depuis 2004 pour les PNG animés. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais fait partie de la spécification officielle des PNG. Cela va maintenant changer.

Quelle sera l'importance du PNG à l'avenir?

Deux des trois nouveautés existent officieusement depuis longtemps. L'importance de l'inclusion officielle dans la spécification W3C pour l'adoption future reste à voir. Mais je ne m'attends pas à ce que le PNG devienne le format dominant dans un avenir proche.

Pour la photographie, il existe déjà les formats JPEG, HEIF, DNG et les formats RAW propriétaires des fabricants. Personne n'attendait un autre format de fichier dans ce domaine.

Sur le Web, les fichiers PNG présentent un inconvénient majeur par rapport au format JPEG, et cela ne change pas : ils sont beaucoup plus volumineux. Cela est principalement dû au fait que le PNG est compressé sans perte. Le JPEG, en revanche, a une compression avec perte. Cependant, au niveau de qualité le plus élevé, les pertes ne sont pas visibles et permettent toujours d'économiser beaucoup d'espace disque. Une image PNG est souvent plus de deux fois plus grande qu'une image JPEG au niveau de qualité le plus élevé.

Pour comparer correctement l'espace requis, il convient de dissiper un malentendu fréquent : En termes de profondeur de couleur, un JPEG 8 bits ne correspond pas à un PNG 8 bits, mais à un PNG 24 bits. En effet, en PNG, tous les canaux de couleur sont additionnés. Un PNG 24 bits a, comme un JPEG, trois canaux de couleurs de 256 couleurs chacun, ce qui donne un total de 16,7 millions de couleurs (256×256×256). Un PNG 8 bits ne possède qu'un seul canal de couleur, dans lequel les 256 couleurs sont stockées dans une palette de couleurs. Il fonctionne donc de manière similaire à un GIF.

Ce que je vois le plus de chances pour le PNG de supplanter le format GIF. En théorie, le PNG prend moins de place que le GIF et les navigateurs prennent en charge le PNG animé. Cependant, il devrait être plus facile de créer des APNG. Actuellement, il n'est pas possible de créer un PNG animé directement à partir de Photoshop. Avec le GIF, c'est possible sans problème.

Comme notre système ne sait pas non plus gérer les PNG animés, voici pour finir un GIF animé sur le thème «PNG animé».

