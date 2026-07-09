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Le Parlement européen ouvre la voie à la prolongation du contrôle des chats

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 9/7/2026

Le Parlement européen veut prolonger l'exception à la protection des données. Cependant, le processus de vote est controversé. Les services pourront désormais continuer à vérifier volontairement.

Nouvel élan pour le contrôle controversé des chats dans l'UE : le Parlement européen a ouvert la voie à une prolongation de l'exception temporaire aux règles européennes de protection des données. Les services en ligne tels que Meta, Google ou Microsoft pourront ainsi continuer à rechercher automatiquement des messages privés. La décision a été prise après une procédure parlementaire controversée, initiée par la présidente du Conseil de l'UE, Roberta Metsola, et est considérée comme une étape intermédiaire importante.

Des astuces pour obtenir le résultat souhaité

La dérogation précédente avait expiré début avril. Elle permettait aux fournisseurs de services de messagerie et de plateformes de détecter automatiquement les images et vidéos envoyées contenant des représentations d'abus connues et de signaler les cas suspects aux autorités compétentes. Les grands fournisseurs tels que Meta, Google ou Microsoft sont notamment concernés.

La manière dont la présidente du Conseil, Roberta Metsola, a soumis le contrôle des chats au vote est critiquée.

En fait, une prolongation était déjà considérée comme un échec. Cependant, le Parlement européen avait rejeté une proposition correspondante fin mars, car de nombreux députés exigeaient des exigences plus strictes en matière de protection des données. La proposition a été de nouveau soumise au vote très rapidement et se trouvait au début de cette semaine – après l'approbation du Conseil – dans ce que l'on appelle la deuxième lecture de la procédure législative de l'UE. À ce stade, les règles de vote sont différentes de celles d'auparavant. Le Parlement ne peut modifier ou rejeter la position du Conseil qu'à la majorité absolue de tous les députés – ce qui représente actuellement 361 voix. Il ne suffit donc plus qu'une majorité des députés présents vote contre. Comme le vote a eu lieu très rapidement et juste avant la pause estivale, cela a suscité des critiques de la part des opposants au contrôle des chats.

La procédure donne l'impression qu'un projet déjà échoué doit être imposé de force. Les partisans, en revanche, soulignent qu'une interruption de la pratique actuelle aurait, selon eux, des conséquences considérables pour la lutte contre les représentations d'abus.

Pourquoi le « contrôle des chats » est si controversé

La décision actuelle ne concerne pas la proposition de contrôle obligatoire des chats discutée depuis des années. Il s'agit plutôt d'une réglementation transitoire qui permet aux entreprises de continuer à scanner volontairement les chats. Néanmoins, cette prolongation suscite également de vives critiques, car elle soulève des questions fondamentales concernant la protection de la communication privée. Les défenseurs de la vie privée, les organisations de défense des droits civiques et les experts en informatique avertissent depuis longtemps que les contrôles automatisés pourraient saper la confidentialité des communications numériques.

Un autre point de discorde concerne la technologie elle-même. Les systèmes utilisés sont censés détecter les représentations d'abus connues et signaler les contenus suspects. Cependant, les critiques soulignent les fausses alertes possibles et avertissent que des utilisateurs innocents pourraient également être affectés. En outre, on craint que les possibilités de contrôle une fois créées ne soient étendues ultérieurement à d'autres contenus.

Le Conseil des États membres de l'UE et le Parlement doivent maintenant délibérer et s'accorder sur certaines contributions des députés. Ensuite, les nouvelles règles pourront entrer en vigueur.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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