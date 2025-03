Nouveautés + tendances 12 3

Le nouvel Atlas de Boston Dynamic peut faire du breakdance, ramper et faire la roue

Martin Jud Traduction: traduction automatique 20/3/2025

Il y a moins d'un an, Boston Dynamics présentait un nouveau robot Atlas doté d'un entraînement électrique. Dans les premières vidéos, il faisait preuve d'une agilité surhumaine. Depuis, il a évolué et peut même faire une roue.

Il y a onze mois, Boston Dynamics a mis son ancien robot "Atlas HD" à la retraite et en a présenté un nouveau. Le nouvel Atlas est équipé d'entraînements électriques au lieu de moteurs hydrauliques et de tuyaux. Ceux-ci le rendent non seulement plus silencieux, mais aussi d'une mobilité surhumaine. En dehors de cela, les vidéos précédentes le montraient surtout en train d'effectuer des travaux de stockage. En d'autres termes, lors de travaux avec peu d'action - prendre des objets, les porter et les repositionner.

Mais cela va changer :

Dans la dernière vidéo, Atlas semble étonnamment agile. On ne le voit plus seulement marcher, mais aussi courir, ramper et se rouler par terre. Il est vrai qu'il doit encore s'entraîner à ramper sur le sol. Ce qui est étonnant, c'est sa façon de faire du breakdance. Et lorsqu'il fait la roue à la fin, on entend un murmure du public hors champ. Il est possible qu'il s'agisse du dernier mouvement qu'il ait appris.

Comparé à ce qu'Atlas est censé faire dans un avenir proche, les mouvements présentés semblent tout simplement magiques. Sa première mission en dehors du laboratoire devrait avoir lieu chez Hyundai, l'actionnaire principal et majoritaire de la société. Il doit y aider dans les usines automobiles. Il a déjà montré en laboratoire comment cela fonctionnera approximativement.

Il reste à voir s'il effectuera également son futur travail en usine en costume de hot-dog.

Photo d’en-tête : Boston Dynamics

