Le nouveau jeu Mario Kart pour la Switch 2 sera plus grand et plus réaliste

Dans le cadre de l'annonce de la Switch 2, Nintendo a présenté quelques scènes du nouveau jeu Mario Kart attendu. Il y aura probablement deux fois plus de pilotes dans les courses qu'auparavant. Pour savoir ce que la bande-annonce révèle d'autre, cliquez ici.

Nintendo n'a pas révélé de grandes surprises avec son annonce de la Switch-2. C'est aussi l'avis de mon collègue Domagoj bien. La bande-annonce offre toutefois quelques secondes d'aperçu d'un nouveau jeu que Nintendo n'a pas encore officiellement annoncé : "Mario Kart. On peut s'attendre à ce que ce nouveau "Mario Kart" - selon le décompte "Mario Kart 9" - sorte en même temps que la Switch 2 ou peu après. Cette vidéo vous donne un bon aperçu des scènes de jeu présentées :

C'est une raison suffisante pour spéculer sur ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre dans le nouveau Mario Kart.

Des circuits plus étendus, plus réalistes?

Les scènes de jeu proviennent d'une course qui se déroule sur un circuit appelé "Mario Bros. Circuit". Il est situé dans une zone désertique qui pourrait se trouver dans le Midwest américain. La course démarre sur une piste asphaltée à deux voies. Bien que la caméra montre clairement que la piste régulière décrit un virage à gauche après le départ, de grandes flèches indiquent un chemin poussiéreux vers la droite.

Des grandes flèches sur la route envoient les pilotes dans le désert.

La foule des coureurs quitte donc la piste, cahote sur le chemin de sable et s'engage ensuite sur une autoroute normale à deux voies. Celle-ci s'étend au loin et de gros camions au long capot typiquement américain circulent sur la route en tant qu'obstacles mobiles. Cela pourrait signifier que les circuits seront plus grands et plus longs. Il se peut aussi que le nouveau Mario Kart abandonne (en partie) les tours de circuit habituels pour proposer des circuits si longs qu'un seul tour sera nécessaire.

Des vues magnifiques : L'environnement du circuit est beaucoup plus réaliste et détaillé que dans les précédents jeux Mario Kart.

Contrairement aux jeux précédents, le décor semble plus réaliste et l'environnement du circuit est plus détaillé. On y retrouve cependant des éléments typiques de Super Mario, comme des tubes verts, et les mesas rocheuses ont la forme de têtes de champignons.

24 pilotes dans les courses?

Dans l'extrait de gameplay, on remarque aussi immédiatement qu'il y a 24 positions de départ devant la ligne de départ du circuit. Cela suggère que les courses ne seront plus seulement disputées par douze pilotes, mais par 24. Des sessions multijoueurs plus importantes et, bien sûr, plus de tumulte et de chaos pendant les courses en sont probablement la conséquence.

La piste montrée a 24 positions de départ.

Dans la vidéo, vous verrez souvent de petits accrochages entre les karts. Elles sont reconnaissables à leurs animations explosives. Les bousculades font partie du décor de Mario Kart, mais leur fréquence et leur caractère frappant dans ce court extrait de gameplay sont intéressants. Dans une bande-annonce de cinq minutes de son prédécesseur, Mario Kart 8, les secousses ne sont pas aussi proéminentes.

Deux bousculades : au premier plan, Peach et Bowser se battent, derrière, éventuellement, Donkey Kong et Daisy.

Dans Mario Kart 8, les remakeurs entraînent une perte de vitesse, surtout pour les petits karts. Dans la vidéo Switch 2, Donkey Kong et Yoshi, entre autres, se heurtent souvent. Donkey Kong conduit traditionnellement une catégorie de poids supérieure à celle de Yoshi. Mais Yoshi ne ralentit pas en se faisant bousculer.

Avec 24 pilotes, il est également probable que les pistes soient plus larges et qu'il y ait plus d'espace sur les circuits. On le voit déjà sur le circuit Mario Bros. Il est fort possible que de nouveaux personnages de l'univers Nintendo trouvent leur chemin en tant que pilotes dans Mario Kart, afin d'élargir le pool de pilotes possibles. Cela apporterait beaucoup de potentiel pour de nouveaux designs de karting.

Les personnages des pilotes et les karts

Les personnages connus des pilotes sont présents sur le circuit, notamment Bowser, Toad, Donkey Kong, Yoshi, Princesse Peach, Wario, Koopa et bien sûr Mario et Luigi. Les bébés personnages sont également de retour.

Donkey Kong, et plus particulièrement sa tête et son visage, semble avoir subi un petit relooking. Cela lui donne un air plus sympathique. Ses bras sont désormais beaucoup plus larges. C'est ce que l'on peut voir sur la capture d'écran suivante d'un article publié sur X:

Comparaison de Donkey Kong sur la Switch (à gauche) et sur la Switch 2 (à droite)

Apparemment, les personnages disposent également de plus d'animations. Ils déforment leurs visages et réagissent aux irrégularités de la route.

Les karts ne réservent pas de grandes surprises au départ : Un pilote est assis sur chaque kart et, comme d'habitude, il y a un large éventail de véhicules différents. On peut également voir de nouveaux designs de kart comme la motoneige de Rosalina. Des karts plus anciens, comme celui de Mario, ont été retravaillés - il offre de nouveaux détails.

Autres observations

La vidéo ne montre pas de pièces à collectionner ni de boîtes d'objets colorées. Mais il est probable qu'il y aura des objets, car que serait Mario Kart sans bananes et tanks rouges ? Une sortie se trouve sur une petite aire de repos au bord de la route. Une boîte d'objets dorée y est suspendue. L'extrait ne montre pas quel objet vous pouvez collecter ici ni ce qu'il fait. En raison de la couleur et du fait qu'il n'y a qu'une seule boîte, on peut supposer qu'il s'agit d'un buff avantageux pour lequel il vaut la peine de quitter brièvement la route principale.

Un seul objet mystérieux se trouve au bord de la piste.

En dehors des nombreuses bousculades des karts, la course semble singulièrement moins chaotique que d'habitude dans Mario Kart en raison de l'absence de boîtes à points d'interrogation, de pièces et d'objets ainsi que du décor. Il est bien sûr possible que Nintendo ne montre pas ici le mode de course habituel, mais un autre mode.

Ce qui ne change pas

Avant d'entrer sur la piste de sable, les personnages sautent avec leurs véhicules pour passer en mode glisse. Cela fait jaillir des étincelles bleues sur le sol et, depuis peu, des volutes de fumée se développent. Dans les jeux précédents, les glissades habiles étaient récompensées par un petit boost de vitesse. Les étincelles indiquent que ce sera également le cas ici. Des zones d'accélération se trouvent parfois sur la piste et donnent également un coup de pouce

Dans la vidéo, on peut voir des Toads qui enregistrent l'action pour Mario Kart TV. Cela suggère que vous pouvez voir, éditer et partager les moments forts de vos courses.

Plusieurs autres observations sur le nouveau jeu sont expliquées dans cette vidéo en anglais.