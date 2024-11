Le nouveau jeu de survie clone "Horizon" et propose un gameplay "Palworld".

Le nouveau jeu annoncé, "Light of Motiram", emprunte sans vergogne à l'univers des jeux "Horizon". Mais au lieu d'être une aventure basée sur une histoire, le jeu sera un jeu de survie en coopération.

Le studio Polaris Quest, qui appartient au géant chinois de la technologie Tencent, a annoncé la sortie de "Light of Motiram", un jeu de survie en monde ouvert, et a publié une bande-annonce. Dans le monde du jeu, il n'est pas rare, dans une certaine mesure, de copier des jeux à succès. La question est de savoir quand le seuil d'audace est atteint. Et "Light of Motiram" le franchit à grands pas.

De ses machines géantes parfois imitées presque à l'échelle 1 à l'univers apocalyptique aux paysages magnifiques, en passant par les vêtements colorés des humains, "Light of Motiram" apparaît comme un rip-off des jeux "Horizon" du studio néerlandais Guerilla Games.

Même l'artwork de la couverture ressemble étrangement à Horizon Zero Dawn.

Source : Guerilla Games, Polaris Quest

Certaines machines peuvent être reprogrammées comme dans "Horizon" et utilisées comme monture ou comme aide au combat. Cependant, "Light of Motiram" emprunte encore à un autre jeu.

Survie et construction de base à la "Palworld"

Dans la vidéo de gameplay de 16 minutes, on peut voir que "Light of Motiram" accorde une grande importance à la construction de votre base. Vous construisez votre abri, cuisinez autour d'un feu de camp, cultivez un potager et utilisez des installations de production pour traiter les matériaux et fabriquer des objets.

C'est là que le bât blesse : vous pouvez aussi fabriquer des assistants mécaniques drolatiques qui vous déchargent de certaines tâches à la base. À la minute 3:10, vous voyez une sorte de canard mécanique qui se dirige vers un jardin et crache de l'eau sur les plantes. Non seulement c'est le même principe que dans "Palworld", mais c'est aussi très ressemblant. La seule différence est qu'il s'agit d'êtres mécaniques. Dans la vidéo, vous pouvez également voir un animal mécanique bleu sautiller dans la base et faire fonctionner une installation.

Dans la vidéo, on peut voir ces assistants fabricables.

Source : Polaris Quest

Cela devrait permettre au studio, contrairement à "Palworld", d'éviter au moins un procès en droit d'auteur de la part de Nintendo - car "Palworld" s'est lui-même largement inspiré de "Pokémon" de Nintendo en utilisant ces adorables bestioles. "Light of Motiram" est donc une sorte d'"Horizon" visuel avec un gameplay "Palworld", y compris un mode coopératif.

Ce que l'on sait d'autre

Selon le site Steam, "Light of Motiram" propose un vaste monde de jeu ouvert avec différents biomes. Le jeu se déroule en 2068 et sur le site officiel, qui n'existe actuellement qu'en chinois, on peut lire qu'une IA a détruit la civilisation humaine. Vous incarnez un "pionnier d'une tribu primitive" et commencez donc avec l'équipement le plus simple, que vous améliorez au fil du jeu. Lorsque vous construisez votre base, vous devez tenir compte de la statique des bâtiments et vous pouvez être écrasé par un arbre lorsque vous le coupez, par exemple.

Dans la vidéo de gameplay, vous voyez le personnage du jeu utiliser des arcs et des flèches à distance pour faire exploser des barils explosifs afin de tuer les ennemis. Mais les armes de mêlée comme les lances et les marteaux sont également utilisées. En chemin, vous pouvez extraire des ressources et utiliser un parapente pour descendre dans les vallées, tant que votre endurance le permet. Dans le monde, il y a des vestiges de la civilisation humaine disparue, mais aussi des sites de machines à découvrir.

"Light of Motiram" devrait être disponible sur PC et Playstation 5, ainsi que sur Android et iOS. Aucune date n'a encore été annoncée.