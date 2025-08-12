Nouveautés + tendances 12 2

Le monde en objets cachés : une nouvelle tendance fait du pixel art un projet de communauté mondiale

Debora Pape Traduction: traduction automatique 12/8/2025

Beaucoup de cuisiniers gâtent la bouillie ? Pas dans le projet Wplace : ici, des personnes du monde entier créent un patchwork de pixel art qui, ensemble, forment une œuvre d'art mondiale.

Il y a des choses pour lesquelles on ne peut qu'aimer Internet. Le nouveau projet communautaire Wplace en fait définitivement partie. Imaginez une carte du monde interactive qui sert de toile en temps réel pour du pixel art - et n'importe qui sur la planète peut participer. Du moins, tant que les serveurs de Wplace participent. Le projet est devenu viral à partir de fin juillet et l'affluence sur la carte est telle que la participation n'est pas possible pour le moment.

Mais au moins, vous pouvez chercher des œuvres d'art sur Wplace. Il vous faudra juste parfois être patient jusqu'à ce que la carte et l'art en pixels soient chargés. Et attention : grâce à Wplace, le monde est un objet caché et le regarder est addictif.

Il y a quelques jours, l'opérateur du projet, le développeur de logiciels brésilien Murilo Matsubura, a annoncé sur Instagram qu'un million de personnes avaient déjà participé. Il a ajouté que l'équipe était consciente des problèmes de performance liés à l'affluence et qu'elle y travaillait.

D'où vient Wplace?

Le concept de mur de la communauté vous semble-t-il vaguement familier ? Alors vous avez raison : Wplace exploite la même idée que l'événement Reddit r/place, qui revient tous les ans mais qui n'est jamais que temporaire.

A Albuquerque, les allusions à «Breaking Bad» et «Better call Saul» dominent.

Source : Wplace

La différence est que Wplace n'utilise pas une toile vierge, mais la carte du monde. Cela inspire l'idée d'immortaliser également des messages locaux, des points d'intérêt et des événements. Par exemple, Albuquerque, aux États-Unis, contient de nombreuses références à la série «Breaking Bad», qui s'y déroulait.

En outre, contrairement à r/place, le projet n'est pas limité dans le temps. Pour l'instant, aucun projet de fermeture de l'écran n'est connu. Et il y a suffisamment de place pour le moment : plus de quatre billions de pixels sont disponibles.

Un tableau de bord, auquel vous pouvez accéder directement depuis la carte du monde, montre où il y a le plus d'œuvres d'art à voir et quels utilisateurs ont placé le plus de pixels. Les pays les plus décorés jusqu'à présent sont le Brésil, les États-Unis et la Russie.

Que n'y a-t-il pas dans le monde ?

Si vous avez une vision pessimiste des gens sur Internet, cela peut être vrai dans de nombreux cas. Mais dans Wplace, on trouve étonnamment peu de messages haineux et je n'ai pas encore trouvé un seul p*mmel. Au lieu de cela, on y voit la créativité des participants. J'ai fait un tour et je vous montre quelques œuvres.

À Berlin, vous trouverez des kilomètres de playlist musicale dans le paysage. Vous voudrez peut-être y ajouter votre propre chanson préférée.

Un petit extrait de la liste seulement.

Source : Wplace

Les avis divergent sur le conflit à Gaza, mais il est clair que la population civile souffre. Des milliers de cœurs montrent leur solidarité avec la population.

La bande de Gaza est recouverte de milliers de cœurs rouges.

Source : Wplace

Le magicien Gandalf connu dans le «Le Seigneur des Anneaux» bloque comme il y a quelques années le porte-conteneurs «Ever Given» le canal de Suez. Après tout, Gandalf n'a pas non plus laissé passer le Balrog et est donc plutôt doué pour le blocage.

Sur Wplace, le canal de Suez n'est pas seulement bloqué par des bateaux.

Source : Wplace

Vous trouverez d'autres exemples créatifs et des informations sur l'engouement pour Wplace ici.

Zurich, où se trouve le siège de Digitec, pourrait d'ailleurs accueillir encore plus d'œuvres d'art. La grande horloge est en tout cas frappante - j'aimerais bien connaître l'histoire qui se cache derrière.

Zurich est également parsemée d'œuvres d'art.

Source : Debora Pape

Pixel par pixel, des œuvres d'art voient le jour

Pour éviter que quelqu'un ne se contente de peindre tout le globe en noir, il existe une restriction : le nombre de pixels que vous pouvez placer en une seule fois est très limité. Ensuite, vous devez attendre que votre quota se reconstitue. Vous devez donc vous armer de patience si vous voulez terminer une œuvre d'art élaborée - et aussi d'un peu de chance, car d'autres peuvent se coller à votre travail.

Vous pouvez aller plus vite en vous associant à d'autres personnes. Vous pouvez alors vous mettre à travailler ensemble sur une image et la terminer plus rapidement - mais pour cela, vous devez vous coordonner précisément. Il n'est pas possible d'esquisser l'image à l'avance.

Mais vous pouvez utiliser des plug-ins de navigateur pour afficher des modèles d'images, par exemple. Cela facilite la création d'œuvres d'art vraiment remarquables. Le plugin Blue Marble est très populaire à cet effet.

Photo d’en-tête : Wplace / Los Angeles

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 12 personne(s)







