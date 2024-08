Le "moins est un plus" ne s'applique pas ici : record mondial de jeu pour 444 consoles sur un seul téléviseur

Cet homme a beaucoup de choix. Ibrahim Al-Nasser a connecté 444 consoles de jeu différentes à sa télévision - et elles fonctionnent toutes.

La salle de jeux d'Ibrahim Al-Nasser, de Riyad en Arabie Saoudite, ressemble plutôt à un musée. Ici, des centaines de consoles couvrant toute l'histoire du jeu vidéo sont empilées sur différentes étagères, presque jusqu'au plafond. Il y en a 444, comme le révèle Al-Nasser dans une vidéo visible sur le site web du "Guinness Book of Records". Et la particularité est que toutes ces consoles sont fonctionnelles et reliées à un seul téléviseur. Al-Nasser est donc détenteur du record mondial du plus grand nombre de consoles de jeux vidéo connectées à un téléviseur.

Pour ma part, j'ai six consoles sur l'étagère de la télévision, de la NES à la Switch en passant par la PS2. Cela suscite toujours des regards étonnés de la part des visiteurs. Mais seule la Switch est connectée, les autres sont des presse-papiers décoratifs. Les consoles me rappellent le bon vieux temps, mais l'idée de les réutiliser ne me viendrait pas à l'esprit.

Ce n'est apparemment pas l'avis d'Al-Nasser, qui possède une immense collection de consoles. Mais un téléviseur a un nombre limité d'entrées et il est difficile de brancher différentes consoles. Il a donc commencé à travailler sur une configuration qui lui permettrait d'utiliser différentes consoles sur un seul téléviseur grâce à des commutateurs et des convertisseurs. Les commutateurs permettent de passer d'une source à l'autre sans avoir à rebrancher les câbles.

C'est devenu un projet : ce ne sont pas seulement quelques consoles qui doivent être prêtes à jouer à tout moment sur le téléviseur, mais toutes. Son objectif : devenir le détenteur du record du plus grand nombre de consoles connectées à un téléviseur. Son record a été officiellement enregistré en mars 2024.

Plusieurs broches tiennent les nombreuses manettes de jeu.

Source : Guinness World Records

Une bonne planification et beaucoup de switches

Alors que les nouvelles consoles se connectent au téléviseur via HDMI, les consoles plus anciennes nécessitaient des interfaces très différentes. Sa collection comprend une Magnavox Odyssey de 1972, considérée comme la toute première console connectable à un téléviseur. Elle était connectée au téléviseur via le câble d'antenne. Les téléviseurs modernes ne disposent parfois même plus des entrées nécessaires pour certaines anciennes consoles. Des convertisseurs sont donc nécessaires pour convertir le signal.

Al-Nasser montre ici un commutateur avec 16 ports HDMI.

Source : Guinness World Records

Plus de douze commutateurs HDMI et plus de 30 commutateurs RCA seraient utilisés. Pour ne pas perdre le fil, Al-Nasser tient à jour une liste qui lui indique quel slot de quel switch correspond à quelle console. Dans la vidéo, ce passionné de jeux vidéo fait la démonstration du démarrage de plusieurs anciennes consoles comme la Playstation 1, la Super Nintendo et la Neo Geo.

J'ai utilisé tous les outils disponibles sur le marché pour organiser les câbles. Ibrahim Al-Nasser

Une planification particulière est également nécessaire pour l'installation des consoles. Al-Nasser a catégorisé les consoles en fonction de leur interface et de leur taille, puis a planifié leur installation. La gestion des nombreux mètres de câbles est un autre défi pour Al-Nasser. Pour lui, il est important que le moins de câbles possible soient visibles. Pour cela, il a utilisé toutes les options disponibles sur le marché. Malheureusement, la vidéo ne donne pas un aperçu des coulisses de sa gestion des câbles.

Une salle de jeux comme un musée

En plus des consoles de télévision, la pièce contient également des bornes d'arcade et des consoles portables qui ne nécessitent pas de téléviseur. Faire cohabiter toutes ces consoles dans une même pièce nécessite certainement quelques connaissances en "Tetris".

"Pour toujours et à jamais" sa console préférée est d'ailleurs la Sega Mega Drive (connue en Amérique du Nord sous le nom de Sega Genesis) de 1989, comme il le prouve en faisant un bisou sur le dessus de la console. Le jeu le plus connu sur cette console était "Sonic the Hedgehog".

La Sega Mega Drive est particulièrement chère à Al-Nasser.

Source : Guinness World Records

A la fin de la vidéo, Al-Nasser souligne que la configuration de son royaume rétro lui a pris beaucoup de temps. Mais il se dit très heureux que le résultat ait été reconnu comme record du monde.