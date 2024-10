Le MacBook Pro devient plus rapide, plus endurant et moins cher

Les nouvelles puces du MacBook Pro le rendent plus puissant et augmentent l'autonomie de la batterie. Le M4 Pro, en particulier, semble être un grand progrès par rapport à son prédécesseur. Les prix baissent en continu.

Apple a déjà présenté cette semaine le MM4.M4 iMac et le M4 Mac Mini. Pour finir, la société californienne a dévoilé le M4 MacBook Pro. Comme attendu, l'ordinateur portable n'a pas de nouveau design, mais il est équipé de nouvelles puces - et celles-ci représentent une nette amélioration par rapport à la génération M3. Aperçu des caractéristiques techniques:

La configuration de base avec la puce M4 régulière était prévisible. Comme dans le Mac Mini, le MacBook Pro est toujours livré en version complète avec un CPU à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs. Comme dans le Mac Mini, il est accompagné d'au moins 16 gigaoctets (Go) de mémoire unifiée (RAM). Malgré cela, les appareils coûtent 100 francs ou euros de moins que leurs prédécesseurs M3 avec 8 Go de RAM.

Les prix des configurations standard avec M4:

14", M4 (10/10 cœurs), 16 Go, 512 Go : CHF 1599 / EUR 1899

14", M4 (10/10 cœurs), 16 Go, 1 TB : CHF 1799.- / EUR 2129.-

14", M4 (10/10 cœurs), 24 Go, 1 TB : CHF 1999.- / EUR 2359.-

M4 Pro : le tout-terrain encore plus rapide

Pour au moins 400 francs ou 500 euros de plus, vous pouvez obtenir la M4 Pro, plus rapide. Il est disponible soit dans une version allégée avec un CPU 12 cœurs et un GPU 16 cœurs, soit dans une version complète avec un CPU 14 cœurs et un GPU 20 cœurs. Les deux sont livrés avec un minimum de 24 Go de RAM. Le maximum est de 48 Go (et non de 64 Go comme sur le M4 Pro Mac Mini).

À première vue, cela ne représente "que" deux cœurs de CPU et deux cœurs de GPU de plus que l'ancien M3 Pro. Mais Apple modifie le rapport efficacité/performance : alors que l'ancienne puce comportait 6 cœurs E et 6 cœurs P dans sa version complète, le M4 Pro en compte 4 et 10. L'effet devrait être une augmentation significative des performances. Les graphiques non spécifiques d'Apple laissent entrevoir environ 30 pour cent de plus.

Apple destine le MacBook Pro aux personnes qui ont besoin de hautes performances, comme les chercheurs.

Source : Apple

La plus grande proportion de cœurs de performance n'a pas d'impact négatif sur l'autonomie de la batterie. En effet, les puces M4 sont basées sur le nouveau processus de fabrication N3E, qui permet d'obtenir plus de puissance par watt. Apple annonce même deux heures d'autonomie supplémentaires par rapport au M3 Pro MacBook Pro. La puce Pro reste donc le juste milieu de l'assortiment.

Le M4 Pro coûte également moins cher que son prédécesseur, même si le niveau de RAM augmente de 6 Go. La réduction est de 150 francs ou 100 euros pour la configuration la moins chère. Aperçu des configurations standard:

14", M4 Pro (12/16 cœurs), 24 Go, 512 Go : CHF 1999 / EUR 2399

14", M4 Pro (14/20 cœurs), 24 Go, 1 TB : CHF 2399.- / EUR 2899.-

16", M4 Pro (14/20 cœurs), 24 Go, 512 Go : CHF 2499.- / EUR 2899.-

16", M4 Pro (14/20 cœurs), 48 Go, 512 Go : CHF 2899.- / EUR 3359.-

M4 Max : 20 pour cent de puissance en plus, paraît-il

C'est sur l'architecture de la puce la plus puissante qu'Apple a le moins changé. Dans sa version complète, le M4 Max possède le même nombre de cœurs que son prédécesseur. Seule la version allégée compte deux cœurs GPU de plus. Comme les différents cœurs ont des cadences plus élevées, Apple parle tout de même d'un saut de performance de 20 pour cent, aussi bien pour le CPU que pour le GPU.

Les graphiques d'Apple sont toujours aussi précis.

Source : Apple

L'une des raisons pourrait être l'augmentation de la bande passante de la mémoire unifiée. Celle-ci peut atteindre 546 Go/s sur le M4 Max, soit 37 pour cent de plus que sur le M3 Max. On ne sait pas encore si la nouvelle puce la plus chère fait des progrès en matière d'efficacité énergétique - il existe des données officielles pour le M4 Max, mais pas pour le M3 Max. Ce que l'on peut déduire des spécifications : Avec le M4 Max, le MacBook Pro tient trois heures de moins qu'avec le M4 Pro.

Les prix du Max baissent de plus de 300 francs ou 200 euros selon les modèles, la quantité de RAM restant ici la même que pour la génération M3 :

14", M4 Max (14/32 cœurs), 36 Go, 1 TB : CHF 3199.- / EUR 3799.-

16", M4 Max (14/32 Cores), 36 Go, 1 TB : CHF 3499.- / EUR 4099.-

16", M4 Max (16/40 cœurs), 48 Go, 1 TB : CHF 3999.- / EUR 4699.-

Quoi d'autre est nouveau

A part les puces, Apple a amélioré quelques autres choses, comme la connectique : Avec le M4 régulier, le MacBook Pro dispose désormais de trois ports USB-C avec Thunderbolt 4 (40 Gb/s). Sur les versions avec M4 Pro et M4 Max, les ports prennent en charge Thunderbolt 5 (120 Gb/s). Et la nouvelle webcam 12 mégapixels avec Center Stage peut désormais vous suivre automatiquement.

L'écran XDR du MacBook Pro atteint désormais jusqu'à 1000 nits en contenu SDR lorsqu'il détecte un environnement particulièrement lumineux. En mode HDR, il est toujours de 1600 nits. Pour la première fois, l'écran peut également être commandé avec un verre nanotextile. Le revêtement mat réduit les reflets, mais il est un peu moins net qu'un écran brillant.

Au contraire, Apple a doublé la mémoire vive de base du MacBook Air. Il dispose désormais d'au moins 16 Go de mémoire unifiée pour le même prix. Cela équivaut à une baisse de prix de 220 francs ou 230 euros. Apple ne vend donc plus de Mac avec 8 Go de RAM.

Le nouveau MacBook Pro sera disponible à partir du 8 novembre. Vous pouvez dès à présent précommander les configurations standard ici: