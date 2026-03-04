Nouveautés + tendances 37 22

Le MacBook Neo ne coûte que 579 francs

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 4/3/2026

Apple a présenté un nouveau MacBook économique. Le Neo est basé sur une puce iPhone et devrait offrir suffisamment de puissance pour les applications bureautiques.

Avec le MacBook Neo, Apple lance un nouvel ordinateur portable de bureau pour les budgets serrés. Avec ses 13 pouces, il est légèrement plus petit que le MacBook Air, intègre une puce iPhone et coûte 579 francs ou 699 euros dans sa version la moins chère. Par rapport aux MacBooks plus chers, vous faites des concessions en termes de performances et de connectivité - mais pas en termes de finition.

Puce iPhone et 8 Go de RAM

Le cœur du MacBook Neo est le A18 Pro. Cette puce, qui provient à l'origine de l'iPhone 16 Pro de 2024, possède 6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU. Les performances sont à peu près équivalentes à celles du M1 de 2020, ce qui fait que le MacBook Neo s'adresse aux personnes qui utilisent leur ordinateur principalement pour la navigation web et les applications bureautiques. Quant à l'autonomie de la batterie, Apple annonce jusqu'à 16 heures de vidéo en streaming, soit deux heures de moins que le MacBook Air.

Compte tenu du prix bas, il n'y a que 8 gigaoctets (Go) de mémoire vive (RAM). Il n'est pas possible d'en configurer plus. Le SSD de base de 256 Go peut être étendu à 512 Go moyennant un supplément de 100 francs ou euros. Le nouveau MacBook Air est équipé de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go en standard. Il coûte cependant au moins 1049 francs ou 1199 euros.

L'écran LCD de 13 pouces offre la même qualité d'image que celui du MacBook Air. Sa résolution est de 2408 × 1506 pixels, ce qui correspond à une densité de pixels de 219 pixels par pouce. Le rétroéclairage sans gradation locale permet d'obtenir une luminosité maximale de 500 nits. Seul un écran 4K jusqu'à 60 Hz est supporté en externe, mais vous pouvez l'utiliser en parallèle avec l'écran de votre ordinateur portable.

Unibody en aluminium coloré, peu de connectique

Le design du Neo est le même que celui de tous les autres MacBook. Malgré des performances inférieures, l'ordinateur portable économique est légèrement plus épais (1,27 × 29,75 × 20,64 cm) que l'Air (1,13 × 30,41 × 21,5 cm). Mais il pèse exactement le même poids, soit 1,23 kilogramme. En termes de matériaux et de finition, l'unibody en aluminium ne diffère pas de ses grands frères et sœurs. Les couleurs disponibles sont «argent», «rose», «agrumes» et«indigo».

Le Neo coloré abaisse le seuil de prix pour l'entrée dans l'écosystème Mac.

Les différences se situent au niveau de la connectique : Les deux prises USB-C sur le côté gauche ne prennent pas en charge Thunderbolt. L'une d'entre elles offre l'USB 3 à 10 Gb/s, l'autre seulement l'USB 2 à 480 Mb/s. À droite, il y a une prise casque. Il n'y a pas de MagSafe, vous devez donc charger le Neo via USB-C. Pour la puce sans fil, Apple n'utilise pas sa propre puce N1, mais une ancienne puce Mediatek. En conséquence, seuls le Bluetooth 6 et le Wi-Fi 6E sont disponibles.

Le MacBook Neo peut être commandé dès maintenant, les livraisons débuteront le 11 mars.

