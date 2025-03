Nouveautés + tendances 13 2

Le MacBook Air M4 est plus rapide et moins cher

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 5/3/2025

Une nouvelle couleur, une nouvelle puce et une nouvelle webcam - le MacBook Air M4 est une mise à jour prévisible. Seule la légère baisse de prix est surprenante.

Le MacBook Air reçoit la dernière puce d'Apple : le M4 offre environ 20 pour cent de puissance en plus que le M3. Selon les spécifications, l'autonomie de la batterie reste la même (18 heures de lecture vidéo). La webcam 12 mégapixels peut désormais vous suivre activement avec "Center Stage".

Pour ce qui est du boîtier du MacBook Air, rien ne change. Ce n'est pas une surprise, puisqu'il n'a que trois ans d'âge. Mais il y a une nouvelle couleur appelée "bleu ciel", qui vient s'ajouter aux couleurs "argent", "minuit" et "étoile polaire". En revanche, le "gris espace" n'est plus disponible.

La teinte bleu clair devrait être insensible aux traces de doigts.

Source : Apple

En outre, Apple baisse ses prix - de 100 dollars aux États-Unis, de 100 euros en Allemagne et de 50 francs en Suisse. Le MacBook Air M4 avec écran 13 pouces le moins cher coûte 1049 francs ou 1199 euros. Le modèle d'entrée de gamme est livré avec le M4 allégé, doté d'un CPU à 10 cœurs et d'un GPU à 8 cœurs, d'un SSD de 256 Go et de 16 Go de mémoire vive. Apple avait déjà introduit cette nouvelle limite inférieure de RAM a posteriori l'automne dernier pour le MacBook Air M3.

Si vous voulez un écran plus grand, plus de cœurs GPU, plus de SSD ou plus de RAM, les prix augmentent rapidement comme d'habitude:

13" 8 cœurs GPU, 16 Go de RAM, 256 Go SSD : 1049 francs / 1199 euros

13" 10-core GPU, 16 Go RAM, 512 Go SSD : 1249 francs / 1449 euros

13" 10-Core GPU, 24 Go RAM, 512 Go SSD : 1449 francs / 1699 euros

15" GPU 8 cœurs, 16 Go de RAM, 256 Go SSD : 1249 francs / 1449 euros

15" 10-core GPU, 16 Go RAM, 512 Go SSD : 1449 francs / 1749 euros

15" 10-Core GPU, 24 Go RAM, 512 Go SSD : 1649 francs / 1999 euros

L'écran LED du MacBook Air conserve 224 pixels par pouce, une luminosité maximale de 500 nits et l'absence de gradation locale. Les meilleurs niveaux de noir de cette technologie restent réservés au MacBook Pro, plus onéreux. La puce M4 prend en charge deux écrans externes avec des résolutions allant jusqu'à 6K à 60 Hertz, même lorsque l'ordinateur portable est ouvert.

La puce M4 supporte plus d'écrans que la puce précédente.

Source : Apple

Avec le lancement du nouveau MacBook Air, Apple retire les générations M2 et M3 du line-up officiel. Seuls les stocks restants seront donc disponibles chez les revendeurs. Les autres années, la firme californienne a conservé ce dernier modèle dans son assortiment, en partie comme option budgétaire.

Les livraisons du MacBook Air M4 débuteront le 12 mars 2025. Dès que vous pourrez le commander chez nous, le lien sera ajouté ici.

Photo d’en-tête : Apple

