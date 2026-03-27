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Le Mac Pro est de l'histoire ancienne

David Lee Traduction : traduction automatique 27/3/2026

Apple a retiré le Mac Pro de son assortiment. C'est la fin d'une époque - et une étape tout à fait logique.

Apple ne vend plus d'ordinateurs de bureau tour à partir de maintenant. Le groupe a retiré la page produit du Mac Pro le 26 mars. Et comme il l'a précisé à 9to5mac.com, il n'y aura pas de modèle de remplacement.

Cette décision n'est pas du tout une surprise. Cela fait de très nombreuses années qu'Apple traite le Mac Pro avec négligence. Rétrospectivement, l'histoire du Mac Pro ressemble à un déclin constant

L'âge d'or

Entre 2006 et 2012, le Mac Pro était un ordinateur de bureau ordinaire. Il ressemblait à un ordinateur de bureau, fonctionnait comme un ordinateur de bureau et utilisait des processeurs Intel. C'était une époque où les performances élevées nécessitaient des machines de grande taille et où personne ne remettait en question l'utilité des PC tours. Outre le système d'exploitation Mac, Windows pouvait également être utilisé nativement sur les machines. En bref, le Mac Pro était un modèle phare utile et sérieux. Les utilisateurs professionnels appréciaient le fait que le Mac Pro était beaucoup plus extensible que les autres Macs.

Le Mac Pro à son apogée.

Source : PD

La benne à ordures

En 2013, la première rupture avec la tradition a eu lieu. Le nouveau modèle se distinguait par un design cylindrique original qui a donné lieu à toutes sortes de plaisanteries - par exemple, le nom «Trashcan Mac Pro» est couramment utilisé pour ce modèle. Ce Mac Pro n'offrait pas d'interfaces pour les extensions PCIe, ce qui constituait un inconvénient majeur pour le public visé. De plus, Apple n'a jamais sorti de version améliorée du Mac à cylindre. C'est pourquoi la poubelle «» a remporté le douteux record de l'ordinateur Apple vendu le plus longtemps sans modification de tous les temps. Il n'a été remplacé qu'en 2019.

Une affaire rondement menée seulement au début : le Mac Pro de 2013.

Source : Apple

La râpe à fromage

En 2019 - et donc en fait bien trop tard - Apple a sorti un nouveau Mac Pro. Celui-ci ressemblait à nouveau plus à un PC tour classique et fut surnommé «Râpe à fromage». Même si, contrairement à son prédécesseur, il était extensible par PCIe, cela ne signifiait en aucun cas un retour au bon vieux temps. Bien au contraire.

iFixit a testé l'efficacité du Mac Pro en tant que râpe à fromage.

Source : youtube.com/iFixit

Apple a donné l'impression de ne pas vraiment vouloir vendre cet appareil. Les prix commençaient à 6399 francs en Suisse et les clients devaient débourser près de 60 000 francs pour la configuration maximale. Cette configuration offrait 1,5 téraoctets de RAM, ce qui est très utile si vous voulez garder 6000 onglets de navigateur ouverts. Les roues n'étaient pas incluses - pour transformer la râpe à fromage en râpe à fromage mobile, il fallait débourser environ 600 francs supplémentaires.

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Le modèle en fin de vie

A partir de 2020, Apple est passé de l'architecture Intel à sa propre architecture Apple Silicon pour les processeurs. Cela a d'emblée remis en question la raison d'être du Mac Pro. D'une part, il est rapidement apparu que l'architecture d'Apple permettait d'atteindre des performances records, même sans boîtier tour. D'autre part, les processeurs Apple sont conçus comme ceux d'un smartphone : ce sont des systèmes sur puce (SoC), ce qui signifie que le CPU, l'unité graphique et la RAM forment un tout et ne sont pas interchangeables. Avec de telles puces, un boîtier de bureau classique n'a pas beaucoup de sens.

En dépit de cela, Apple a sorti un Mac Pro à architecture silicium en 2023. Il a toujours des interfaces PCIe, mais les cartes graphiques ne fonctionnent pas avec.

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Le dernier Mac Pro est déjà redevenu obsolète. Il intègre un M2 Ultra. Dans le Mac Studio, on trouve un M3 Ultra plus puissant. Et Apple a déjà sorti la cinquième génération de processeurs M. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de version Ultra - peut-être parce que même les utilisateurs les plus exigeants n'en ont tout simplement pas besoin.

Photo d’en-tête : Apple

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