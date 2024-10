Le M4 Mac Mini est le plus petit ordinateur de bureau jamais conçu par Apple

Ce minuscule appareil se voit doté d'un nouveau boîtier, de ports USB-C en façade et d'au moins 16 Go de mémoire vive. Malgré cela, le prix de base en Suisse est même inférieur à celui de son prédécesseur. Une nouvelle puce Pro est disponible en option.

Apple a présenté un nouveau Mac Mini. Après 14 ans d'existence, le petit dernier bénéficie d'un nouveau design qui tire parti du faible encombrement et du faible dégagement de chaleur des puces M. Le Mac Mini ressemble désormais à un Mac Studio rétréci. Ses dimensions de 5 × 12,7 × 12,7 cm en font le plus petit Mac de bureau jamais conçu.

Le nouveau Mac Mini (à droite) comparé à l'ancien modèle (à gauche).

Source : Apple

Des puces plus rapides et plus de RAM

A l'intérieur, on trouve soit la puce M4 déjà connue, soit la nouvelle puce M4 Pro. D'après les spécifications, ce dernier fait un bond en avant en termes de performances par rapport au M3 Pro. Le nombre maximal de cœurs de CPU passe de 12 à 14, dont 10 sont dédiés à la performance.

Le nombre maximum de cœurs GPU passe de 18 à 20. De plus, les cœurs individuels devraient être plus rapides grâce au nouveau processus de fabrication (N3E). Enfin, la bande passante mémoire n'est plus de 150 Go/s, mais de 273 Go/s. Seuls les benchmarks montreront ce que cela signifie au final. Les propres comparaisons d'Apple avec l'ancien Mac Mini M2 ne sont guère significatives.

Le CPU du M4 Pro fait un grand bond par rapport à son prédécesseur - le nombre de cœurs de performance passe de 6 à 10.

Source : Apple

Comme pour le nouvel iMac, Apple double le minimum de mémoire unifiée (RAM) du M4 de 8 à 16 gigaoctets, le maximum étant de 32 gigaoctets. Sur le M4 Pro, vous avez le choix entre 24 et 64 gigaoctets. Le Mac Mini devient ainsi un ordinateur très puissant. Aperçu des nouvelles puces (y compris la version 9 cœurs du M4 dans l'iPad Pro) :

Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne le nombre d'écrans pris en charge. Avec M4, le Mac Mini prend en charge deux écrans d'une résolution maximale de 6K à 60 Hz et un écran supplémentaire d'une résolution de 5K à 60 Hz. Avec M4 Pro, il y a un maximum de trois écrans 6K à 60 Hz. Si seulement deux écrans sont connectés, les puces supportent également une fois 8K à 60 Hz et une fois 4K à 240 Hz.

Le Mac Mini prend en charge jusqu'à trois moniteurs dans toutes les configurations.

Source : Apple

En Suisse, à partir de 599 francs

Le prix du modèle de base reste le même que celui de son prédécesseur malgré une mémoire vive plus importante de 16 Go, il baisse même en Suisse en raison du taux de change. Le Mac Mini démarre à 599 francs ou 699 euros. Contrairement au nouvel iMac, même la configuration la moins chère comprend déjà le M4 adulte avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs.

Des puces plus rapides, plus de RAM et plus de mémoire font grimper le prix. Le M4 Pro allégé (CPU 12 cœurs, GPU 16 cœurs), 24 Go de RAM et 512 Go de SSD coûtent 1399 francs ou 1649 euros. Si vous configurez le M4 Pro le plus puissant (14-Core CPU, 20-Core GPU), 64 Go de RAM et 1 TB SSD, il vous en coûtera 2399 francs ou 2799 euros

Le nouveau boîtier s'accompagne également d'un nouveau choix de connecteurs. Le Mac Mini dispose désormais de cinq ports USB-C. Les deux situés à l'avant prennent en charge des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s. Les trois à l'arrière sont compatibles avec Thunderbolt 4 (40 Gb/s) pour la version M4, tandis que la version M4 Pro prend en charge Thunderbolt 5 (120 Gb/s). Une sortie casque se trouve également à l'avant, tandis qu'à l'arrière, on trouve le HDMI 2.1, l'Ethernet Gigabit ou 10 Gigabit et le connecteur d'alimentation à deux broches. Le bloc d'alimentation reste interne. Il n'y a plus de ports USB A.

Le Mac Mini de face. Un lecteur de carte SD n'était probablement plus adapté.

Source : Apple

Le nouveau Mac Mini sera disponible à partir du 8 novembre. Dès que les produits seront recensés chez nous, ils seront également ajoutés à cet article. Le plus petit ordinateur d'Apple est la deuxième d'une série de trois annonces Mac - la dernière étant celle de demain nouveaux MacBook Pros.