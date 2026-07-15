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Le jeu de société officiel de « Kingdom Come Deliverance » sortira cet automne

Debora Pape Traduction : traduction automatique 15/7/2026

Le nouveau jeu de société complexe de « Kingdom Come Deliverance » apporte le jeu de rôle médiéval analogique dans votre salon. Vous pouvez y jouer seul ou avec jusqu'à trois autres personnes.

Un an et demi après la sortie du jeu de rôle vidéo «Kingdom Come Deliverance 2», le royaume médiéval de Bohême vous manque-t-il? Warhorse, le studio de développement, travaille certes sur un nouveau jeu dans cet univers, mais il faudra encore du temps avant qu'il ne sorte. Peut-être que l'adaptation officielle en jeu de société pourra vous consoler: «Kingdom Come Deliverance: The Board Game» devrait sortir à la foire «SPIEL Essen» en octobre 2026 et transposer l'expérience de jeu basée sur le réalisme de la série dans un jeu de société d'aventure de complexité supérieure.

La présentation et la bande-annonce suggèrent un mélange d'Eurogame, de jeu de rôle en monde ouvert et de simulation de personnage. Le jeu de société est adapté pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et offre un mode solo complet.

Les auteurs sont les deux designers de jeux de société tchèques bien connus et primés dans l'industrie, Vlaada Chvátil et Tomáš Holek. Chvátil est également cofondateur de Czech Games Edition (CGE), l'un des éditeurs de jeux les plus connus d'Europe, qui publie le jeu de société en collaboration avec Warhorse Studios. Tous deux sont visibles dans la bande-annonce. Selon la description du jeu, des designers ayant déjà participé aux jeux vidéo ont également travaillé sur les illustrations.

«Kingdom Come Deliverance: The Board Game» vous transporte au 15e siècle dans la région du royaume de Bohême, connue de la série de jeux. La population simple souffre des attaques de brigands et des combats entre différents dirigeants. Vous commencez en tant que simple paysan sans argent, sans bonne réputation ni compétences notables. Huit personnages préfabriqués sont prêts pour le départ. Le jeu de société ne vous impose pas une histoire linéaire, mais doit offrir un monde ouvert.

Vous décidez vous-même de l'histoire de votre personnage

Sur cinq jours de jeu, divisés en quatre périodes de la journée, vous développez votre personnage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'optimisation de vos compétences, aider les villageois et les nobles et, selon la description, même participer à des événements historiques. Outre des tâches simples, il existe dix scénarios plus longs qui, grâce à différentes issues, offrent une grande rejouabilité.

Czech Games Edition/Warhorse Studios

Vous ne trouverez pas d'éléments fantastiques. «Kingdom Come Deliverance» met plutôt l'accent sur un monde crédible et réaliste: si vous marchez dans la boue, vos vêtements se salissent et perdent leurs propriétés positives. Pour cela, le jeu de société dispose même d'un jeton de saleté. Votre personnage doit manger tous les jours, vous devez donc toujours veiller à avoir suffisamment de provisions dans votre sac à dos. Pour cela, vous pouvez acheter un repas chez le marchand ou aller chasser.

Lors de vos voyages à travers plusieurs localités sur la carte, vous combattez des ennemis, collectez des objets et améliorez votre réputation auprès des personnages non-joueurs (PNJ). Dans les villes, vous visitez des marchands pour acheter de nouveaux équipements et vous débarrasser des objets inutiles. Ou vous vous procurez rapidement ce dont vous avez besoin en tant que voleur.

Si vous espérez vous glisser dans la peau de Henry, comme dans la série de jeux vidéo, vous serez déçu. Mais vous rencontrerez d'autres personnages connus, comme la fille du meunier, Theresa. Si vous lui offrez des fleurs, vous améliorez son opinion de vous. Dans la ville de Rattay, vous rencontrerez également le chaotique fils de noble Hans Capon.

Czech Games Edition/Warhorse Studios

En mode multijoueur, vous n'aurez pas à combattre les autres joueurs. Vous pourrez cependant vous rencontrer en chemin et interagir les uns avec les autres. Néanmoins, vous vous concentrerez principalement sur votre propre personnage.

700 cartes, 200 jetons et 180 marqueurs

Mécaniquement, «Kingdom Come Deliverance: The Board Game» est basé sur la gestion de main et les décisions tactiques de cartes. Plus de 700 cartes sont incluses, dont 80 compétences, 140 pièces d'équipement, 60 événements et 15 potions d'alchimie.

Sont également inclus 180 jetons pour les herbes, la viande, les champignons et autres objets à collectionner, ainsi que 200 jetons en bois comme marqueurs.

Des porte-cartes, des plateaux et des plateaux de joueur, qui rappellent visuellement l'inventaire des jeux vidéo, assurent l'ordre.

Czech Games Edition/Warhorse Studios

En accomplissant des quêtes et des scénarios, en améliorant votre équipement et en entretenant de bonnes relations avec les PNJ, vous accumulez des points. Le jeu est gagné par celui qui a accumulé le plus de points après cinq jours de jeu. Au total, une partie devrait durer environ 90 minutes par personne.

«Kingdom Come Deliverance: The Board Game» ne sera d'abord disponible qu'en anglais. Une version tchèque suivra début 2027, et des versions allemande et française ont également été annoncées.

Jusqu'au 16 août, vous pouvez précommander le jeu pour 149 euros ou environ 138 francs et vous recevrez en plus une quête supplémentaire ainsi que deux indicateurs de temps et de jour supplémentaires.

Photo d’en-tête : Édition tchèque des jeux

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