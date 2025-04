Nouveautés + tendances 4

Le GPMI devrait remplacer le HDMI en Chine

Martin Jud Traduction: traduction automatique 9/4/2025

Dès cette année, des téléviseurs équipés de connecteurs GPMI au lieu de HDMI devraient être vendus en Chine. La nouvelle norme peut transmettre jusqu'à 192 gigabits par seconde et jusqu'à 480 watts. Elle permet également de réduire les coûts de licence.

Cela ne devrait pas réjouir le HDMI Licensing Administrator, Inc. en Californie : une nouvelle norme de transmission ou de nouveaux câbles et connecteurs sont sur le point de voir le jour. Elle offrira plus de débit et de puissance à partir de cette année. En outre, elle permettra de réduire les coûts de licence de l'interface multimédia haute définition (HDMI) de la Chine vers les États-Unis. En effet, pour les entreprises chinoises, l'octroi de licences GPMI sera gratuit.

La nouvelle norme d'affichage et d'alimentation appelée "General Purpose Media Interface" (GPMI) a été développée depuis 2019 par la Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), composée de plus de 50 entreprises chinoises, et est désormais finalisée. Des entreprises de renom du secteur, telles que Hisilicon, TCL, Hisense, Huawei et Tencent, font partie de cette coopération et souhaitent toutes utiliser la GPMI dans leurs futurs produits.

Un câble pour la vidéo, l'audio, le réseau et l'alimentation

La nouvelle interface est disponible en deux versions. L'une légèrement moins puissante avec un connecteur USB-C et l'autre plus puissante avec un connecteur de type B plus large. Ce dernier ressemble toutefois plus à un connecteur HDMI plat qu'à un port USB-B - il n'a rien à voir avec le connecteur typique des imprimantes. Le grand connecteur a l'avantage de permettre à de nombreux téléviseurs de se passer d'un câble d'alimentation supplémentaire. En plus de la vidéo, de l'audio et du réseau, il fournit jusqu'à 480 watts d'énergie pour la plupart des téléviseurs.

Sur le papier, les deux variantes GPMI sont supérieures au HDMI:

Le GPMI type B supporte jusqu'à 192 gigabits par seconde (= 24 gigaoctets) et 480 watts.

GPMI Type-C supporte jusqu'à 96 gigabits par seconde (= 12 gigaoctets) et 240 watts.

En comparaison, le débit de données et le transfert d'énergie de GPMI dépassent toutes les normes courantes de l'époque. Après tout, Thunderbolt, avec un boost de bande passante actif, peut rivaliser avec le plus petit Type-C:

HDMI 2.1 peut transférer des données jusqu'à 48 gigabits par seconde (Gbps).

Avec DisplayPort 2.1, vous pouvez atteindre 80 Gbps et 240 watts.

Avec l'USB 4 Gen 3×2, c'est jusqu'à 40 Gbps et 100 watts de Power Delivery.

Thunderbolt 5 apporte normalement aussi jusqu'à 80 Gbps, mais peut atteindre 120 Gbps grâce à un boost de la bande passante. En ce qui concerne l'alimentation, Thunderbolt 5 offre 240 watts, comme GPMI type C.

Compatible avec la norme USB, dispose d'alternatives à HDMI-CEC et HDCP

Comme l'industrie du film réclame toujours une protection contre la copie, GPMI a mis en place une alternative à la protection du contenu numérique à large bande passante (HDCP). On l'appelle ici ADCP. Et pour que les télécommandes puissent continuer à contrôler différents appareils, une alternative HDMI-CEC appelée Cableinfo-Link est également disponible.

En outre, la version la plus faible de GPMI n'est pas seulement compatible avec l'USB-C, mais aussi avec l'USB. Cela vaut également pour la version plus puissante, à l'exception du connecteur. L'autorisation USB correspondante a déjà été accordée, selon un rapport de HKEPC Hardware. La licence USB est gratuite en ce qui concerne la technologie elle-même. Il n'est cependant pas rare que d'autres normes utilisent le port USB-C. Les ports Thunderbolt 5 sont également au format USB-C et sont compatibles avec ce dernier.

Au vu de la prise en charge annoncée à grande échelle, le GPMI devrait s'imposer face au HDMI dans le domaine de la télévision en Chine dans les années à venir. Il est difficile de dire si la nouvelle norme pourrait avoir des chances en dehors du pays. En raison de l'absence de contenu à haut débit dans le domaine du cinéma, un débit de données plus élevé n'est guère utile pour le moment. De ce point de vue, je vois plus de chances pour la version plus faible du GPMI avec connecteur USB-C. Elle est plutôt destinée au secteur informatique, où le besoin d'un débit de données plus élevé augmente plus rapidement. Là, Thunderbolt pourrait être un concurrent direct. Si la GPMI devait un jour être lancée en dehors de la Chine, le type de licence serait finalement déterminant pour ses chances de succès.

Photo d’en-tête : Alliance de coopération de l'industrie vidéo UHD 8K de Shenzhen

