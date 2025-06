Nouveautés + tendances 33 9

Le fabricant suisse d'appareils mobiles Punkt produit désormais en Europe

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 25/6/2025

Punkt de Lugano fait produire son prochain téléphone portable par Gigaset en Allemagne. L'objectif est d'accroître le contrôle et la transparence.

Le fabricant suisse de produits électroniques Punkt se considère comme une alternative aux grandes marques tech américaines et chinoises. La protection des données et la sécurité des logiciels sont au cœur de ses préoccupations - comme vous pouvez le lire dans l'essai du dernier modèle haut de gamme Punkt MC02 réalisé par notre collègue Jan.

L'une des faiblesses du concept jusqu'à présent est que les appareils continuent d'être fabriqués en Asie. Il n'est donc pas possible d'avoir le même contrôle et la même transparence sur le matériel que sur le logiciel.

Cela va maintenant changer : Punkt de Lugano a conclu un accord de production avec le spécialiste allemand de la technologie Gigaset. Le prochain appareil mobile de Punkt sera fabriqué à Bocholt, une ville située au nord-ouest de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à la frontière avec les Pays-Bas. Il est prévu que l'appareil mobile «Made in Europe» soit livré au quatrième trimestre 2025. Nous ne disposons cependant pas encore de plus de détails à ce sujet.

Quelle est l'étendue de la transparence ?

Gigaset fabrique depuis 2018 des téléphones sans fil mais aussi des smartphones en Allemagne, avec 500 membres du personnel. La chaîne de production est hautement automatisée et se caractérise, selon le fabricant, par un taux de retour exceptionnellement bas, qui serait de 90 pour cent inférieur à la moyenne du secteur. Tous les appareils sont produits avec de l'électricité verte.

Punkt veut améliorer la protection des données, la conformité et la transparence avec la production en Allemagne. L'objectif est de convaincre non seulement les clients privés, mais aussi les clients professionnels de l'intérêt de ces appareils. La combinaison de solutions logicielles et de fabrication de matériel en Europe pourrait en effet convaincre de plus en plus longtemps.

La mesure dans laquelle le credo de l'ouverture et de la transparence s'applique également à la chaîne d'approvisionnement - des fournisseurs asiatiques aux matières premières utilisées - n'est toutefois pas encore claire à ce jour.

