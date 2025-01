Le fabricant de bancs d'alimentation Sharge lance des lunettes intelligentes

Sharge est connu pour ses powerbanks élégants. Aujourd'hui, le fabricant lance des lunettes intelligentes sous la sous-marque Loomos - avec vidéo, audio et ChatGPT.

Le design transparent est la marque de fabrique de Sharge. Leurs powerbanks ne sont certes pas très abordables, mais ils sont très populaires et m'ont également convaincu lors de mon essai.

Test de produit Un chargeur de secours élégant, de qualité, et cher par Lorenz Keller

A présent, la marque chinoise et américaine se lance dans un nouveau secteur d'activité : les lunettes intelligentes. Sous la marque Loomos, ils ont lancé les premières AI Glasses sur Kickstarter.

C'est d'ailleurs une tradition : Sharge a jusqu'à présent lancé douze produits via le crowdfunding. Ces produits sont prêts à l'emploi et Kickstarter est utilisé comme une sorte de pré-vente. Les premières lunettes seront livrées dès le mois de mai et seront disponibles dans le commerce un peu plus tard.

Les lunettes seront disponibles au prix de 199 dollars au début, puis le prix de vente normal sera de 299 dollars. Un abonnement d'un an à ChatGPT est inclus. Vous pouvez accéder à l'assistant d'intelligence artificielle à tout moment par commande vocale. Vous n'avez même pas besoin d'un smartphone pour cela, il suffit d'être connecté à un réseau Wi-Fi.

Les lunettes permettent de voir l'intérieur technique sur le côté.

Source : Loomos

Un design transparent et une caméra dans les lunettes

Ce qui est bien, c'est que Loomos poursuit la tradition Sharge du boîtier transparent. Vous pouvez voir un peu de la technologie intégrée à travers la branche des lunettes, par exemple la caméra de 16 mégapixels qui vous permet de prendre des photos et de filmer des vidéos 1080P. Vous démarrez l'enregistrement via un bouton sur la monture ou par commande vocale. Les vidéos sont limitées à des clips de cinq minutes.

Les lunettes pèsent 49 grammes. À titre de comparaison, mes lunettes de tous les jours pèsent à peine 35 grammes, ce qui n'est pas beaucoup moins. La batterie intégrée offre une autonomie d'une journée. Vous n'avez pas besoin de retirer les lunettes pour les recharger - vous pouvez connecter une batterie optionnelle de 6500 mAh. Celle-ci peut être placée confortablement autour du cou et recharge les lunettes une dizaine de fois.

Le tour de cou intègre une batterie et peut recharger les lunettes.

Source : Loomos

L'audio à l'oreille - et qu'en est-il de la protection des données ?

Des haut-parleurs sont intégrés dans les lunettes. Selon Loomos, ils sonnent comme un système de son qui pend autour de l'oreille. Un son surround virtuel 5.1 devrait être possible. Vous pouvez écouter de la musique avec les lunettes, mais aussi passer des appels téléphoniques. Trois microphones sont censés assurer une bonne qualité vocale, ce qui est bien sûr aussi utile lorsque vous parlez avec ChatGPT. Vous pouvez également enregistrer des conférences, des conversations et des réunions, les faire transcrire, résumer ou traduire par l'assistant numérique, et y accéder ultérieurement.

Et qu'en est-il de la protection des données ? Là, il faut faire confiance au fabricant. Loomos promet que les données sont cryptées avec le protocole TLS et que personne n'a accès aux vidéos, audios ou enregistrements vocaux - sauf le créateur.

Chaque fois qu'un enregistrement est effectué, une lumière LED s'allume. Il existe également une couverture magnétique qui permet de recouvrir la caméra. Des aimants permettent d'ailleurs de fixer des verres de lunettes de soleil - plutôt astucieux.

Le concept, qui rappelle les Ray-Ban Meta, semble être bien accueilli. Ainsi, plus de 100 000 dollars ont été récoltés au cours des deux premières heures et près de 500 technophiles se sont procuré une paire de lunettes.