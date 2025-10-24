Nouveautés + tendances 9 5

Le créateur de "Sopranos", David Chase, travaille sur une nouvelle série HBO sur le projet "MKUltra" de la CIA

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 24/10/2025

Avec sa nouvelle série HBO, David Chase met l'accent sur le programme scandaleux de la CIA "MKUltra". Inspiré par le livre de John Lyle, l'auteur associe des faits historiques à un récit sur le pouvoir et la morale.

David Chase, le légendaire créateur de «The Sopranos», est de retour, avec un thème qui semble aussi sombre que fascinant. Après des années de silence créatif, l'homme de 78 ans travaille sur une nouvelle série pour HBO, centrée sur l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine d'après-guerre : le programme secret de la CIA «MKUltra».

Un nouveau sujet pour un vieux maître

C'est dans ce contexte que David Chase développe maintenant sa série. En se basant sur ses travaux précédents et sur son approche, je peux facilement imaginer qu'il ne fera pas de ce sujet une simple histoire de conspiration, mais un drame de personnages sur le pouvoir, la morale et le prix du progrès.

La série est basée sur le livre documentaire «Project Mind Control : Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra» de l'historien John Lisle. Elle est centrée sur le vrai chimiste Sidney Gottlieb - connu en interne sous le nom de «Le magicien noir» - qui a dirigé le programme secret et est devenu un personnage clé de l'histoire des services secrets américains.

Le retour de Chase au travail en série

Entre fait et fiction

Pour l'instant, on sait peu de choses sur le casting ou la date de sortie. Selon les rapports de l'industrie, le projet n'en est qu'à ses débuts. Il est donc peu probable que la diffusion débute avant 2027.

Pourquoi c'est important

