Le créateur de "Sopranos", David Chase, travaille sur une nouvelle série HBO sur le projet "MKUltra" de la CIA

par Kim Muntinga
Avec sa nouvelle série HBO, David Chase met l'accent sur le programme scandaleux de la CIA "MKUltra". Inspiré par le livre de John Lyle, l'auteur associe des faits historiques à un récit sur le pouvoir et la morale.
David Chase, le légendaire créateur de «The Sopranos», est de retour, avec un thème qui semble aussi sombre que fascinant. Après des années de silence créatif, l'homme de 78 ans travaille sur une nouvelle série pour HBO, centrée sur l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine d'après-guerre : le programme secret de la CIA «MKUltra».
C'est dans ce contexte que David Chase développe maintenant sa série. En se basant sur ses travaux précédents et sur son approche, je peux facilement imaginer qu'il ne fera pas de ce sujet une simple histoire de conspiration, mais un drame de personnages sur le pouvoir, la morale et le prix du progrès.
La série est basée sur le livre documentaire «Project Mind Control : Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra» de l'historien John Lisle. Elle est centrée sur le vrai chimiste Sidney Gottlieb - connu en interne sous le nom de «Le magicien noir» - qui a dirigé le programme secret et est devenu un personnage clé de l'histoire des services secrets américains.
Pour l'instant, on sait peu de choses sur le casting ou la date de sortie. Selon les rapports de l'industrie, le projet n'en est qu'à ses débuts. Il est donc peu probable que la diffusion débute avant 2027.
«MKUltra» - il s'agit d'un projet de recherche réel de la CIA qui s'est déroulé dans le plus grand secret entre les années 1950 et 1970. En pleine guerre froide, l'agence de renseignement américaine voulait savoir s'il était possible d'influencer ou même de contrôler le comportement humain de manière ciblée. Il s'agissait également d'une réaction aux rapports selon lesquels les autorités soviétiques et chinoises menaient des expériences similaires.
Le programme comprenait des centaines de recherches individuelles dans des universités, des cliniques et des bases militaires. Sous le nom de code «MKUltra», des drogues telles que le LSD et la mescaline ont été administrées à des sujets sans méfiance, des thérapies par hypnose et électrochocs ont été testées, ainsi que des méthodes de manipulation psychologique. De nombreux sujets - dont des détenus, des soldats ou des patients psychiatriques - ne savaient pas qu'ils faisaient partie d'un projet de la CIA.
Ce n'est que dans les années 1970 que toute l'ampleur du problème a été révélée. Après l'affaire du Watergate, des enquêtes du Sénat américain - notamment celle dite Church Committee - ont révélé qu'une grande partie des dossiers de «MKUltra» avait été détruite dès 1973. Les quelques documents restants montraient cependant jusqu'où les services secrets étaient allés pour imposer scientifiquement «vérité» et «contrôle».
Pour David Chase, ce projet marque un retour remarqué au cœur de la télévision américaine. Il s'était fait discret depuis la fin de «The Sopranos» (1999 à 2007) et le film préquel «The Many Saints of Newark» (2021). Sa nouvelle série est développée par Riverain Pictures, la propre société de production de Chase, en collaboration avec HBO. Le format est conçu comme une série limitée - c'est-à-dire une histoire terminée avec une portée clairement définie.
Que Chase s'empare de ce sujet n'est guère surprenant. Dans «The Sopranos», il avait déjà disséqué les aspects sombres de la nature humaine et des structures de pouvoir social. Aujourd'hui, il étend cette vision au niveau de l'État. Au lieu de se concentrer sur les chefs de la mafia, il s'intéresse cette fois aux fonctionnaires et aux scientifiques. Des personnes qui franchissent les limites morales au nom de la sécurité et du progrès.
En termes de contenu, «Project : MKUltra», le titre provisoire provisoire, promet un mélange de thriller historique et de drame psychologique. La série devrait explorer les tensions entre la curiosité scientifique et la folie éthique : un thème qui semble terriblement actuel. Alors que l'on débat aujourd'hui de l'éthique de l'IA et du contrôle des données, Chase rappelle que le pouvoir sur l'esprit humain a déjà exercé une dangereuse fascination par le passé.
Qu'un auteur comme David Chase réalise une nouvelle idée de série après deux décennies est un événement en soi. «The Sopranos» est considéré comme le fondement de la télévision moderne de qualité. Sans Chase, des séries comme «Breaking Bad» ou «Mad Men» seraient difficilement envisageables. Son nouveau projet pourrait donc être plus qu'un autre thriller rétro : une déclaration sur la façon dont la télévision raconte aujourd'hui des histoires de pouvoir, de culpabilité et de vérité.
