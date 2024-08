Nouveautés + tendances 8 4

Le contrôle du volume de l'iPhone ne fonctionne plus avec Spotify Connect

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 30/8/2024

Le bouton de contrôle du volume de Spotify sur les haut-parleurs ne fonctionne plus que si vous diffusez la musique via AirPlay. La faute à une interface qu'Apple ne prend plus en charge selon Spotify.

Lorsque vous utilisez Spotify Connect sur un iPhone, vous ne pouvez plus modifier le volume à l'aide des boutons physiques. Selon Spotify, Apple ne maintient plus l'interface nécessaire pour cela. Au lieu de cela, vous devez ouvrir l'application et déplacer le curseur numérique. "Nous travaillons ensemble à une solution", écrit le fournisseur de streaming sur sa page Support. Sonos ne prend pas non plus en charge le contrôle du volume dans son application iPhone depuis des mois. La raison invoquée est un problème de stabilité. Avec Apple Music, le volume peut toujours être réglé sans problème en cas de streaming sur un HomePod ou une AppleTV. Nouvellement, vous devez ouvrir l'application pour modifier le volume via Spotify Connect.

Source : Spotify La restriction pour Spotify ne s'applique que si un appareil externe - par exemple une enceinte Sonos - diffuse directement la musique et que le smartphone ne sert que de centre de contrôle. Si vous transférez Spotify vers un haut-parleur externe via AirPlay, le contrôle du volume continuera à fonctionner avec les boutons. Cependant, l'expérience montre que la connexion AirPlay est moins stable que Spotify Connect. Nouveautés + tendances Après l'amende d'un milliard de dollars infligée à Apple, Spotify veut profiter de la condamnation par Florian Bodoky Les relations entre Spotify et Apple sont tendues depuis longtemps. Le fournisseur de streaming se bat contre la taxe d'Apple sur l'App Store. Elle est due sur tous les abonnements souscrits dans l'application iPhone. Spotify veut diriger les utilisateurs vers son propre site pour éviter cette taxe. Au moins dans l'UE, un succès se dessine pour le service de streaming.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plait! Cet article plaît à 8 personne(s)