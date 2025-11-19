Nouveautés + tendances 7 3

Le cloud sous la loupe de la DMA : Amazon et Microsoft sous surveillance

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 19/11/2025

L'UE examine si AWS et Azure peuvent être considérés comme des "gatekeepers" - ce qui pourrait entraîner des règles plus strictes pour les fournisseurs de cloud.

La Commission européenne examine de près les deux fournisseurs de cloud «Amazon Web Services» et «Microsoft Azure». L'UE n'accuse pas les groupes d'avoir commis une infraction, mais examine si la loi sur les marchés numériques (DMA) peut s'appliquer aux fournisseurs de cloud. En effet, contrairement à Messenger par exemple, un cloud est bien plus qu'un simple service ou une application. Il gère des processus numériques complets dans les entreprises et les administrations - et influence ainsi la création de valeur.

La DMA définit certes des seuils d'utilisateurs à partir desquels les entreprises sont considérées comme «Gatekeeper». Amazon et Microsoft ne remplissent certes pas directement ces critères - les utilisateurs n'utilisent le produit qu'indirectement, par exemple lorsqu'un service est hébergé chez AWS. Mais les analyses de marché montrent que les modèles de licence, les obstacles techniques et les ensembles de produits étroitement liés rendent les changements de fournisseurs et les migrations de données très difficiles, ce qui désavantage les petits fournisseurs. La Commission examine actuellement si AWS et Azure peuvent jouer le rôle d'intermédiaires centraux, à l'instar des gatekeepers sur d'autres marchés numériques

S'ils concluent que ces deux fournisseurs sont des gatekeepers, Amazon et Microsoft devront se préparer à des obligations supplémentaires : portabilité des données plus facile, interfaces ouvertes aux offres concurrentes et restrictions sur le regroupement de leurs propres produits. Il leur serait également interdit d'accorder un traitement préférentiel à leurs propres logiciels. En cas d'infraction, les entreprises s'exposeraient à de lourdes pénalités, calculées en fonction de leur chiffre d'affaires mondial.

Jusqu'à présent, Microsoft s'est montré coopératif et renvoie aux adaptations en cours de sa politique de licence. AWS met en revanche en garde contre l'augmentation des coûts pour les entreprises européennes et les éventuels obstacles à l'innovation. L'UE souligne qu'elle ne veut pas freiner les fournisseurs, mais «stabiliser les structures du marché à long terme».

Les audits doivent donc également déterminer si l'UE doit axer davantage sa réglementation sur le rôle des services de base centraux et pas seulement sur les entreprises exploitantes de services, de plateformes ou d'applications individuels. La Commission a l'intention de présenter ses conclusions dans un délai de douze mois. Si elle conclut que la DMA doit être modifiée pour les fournisseurs de services cloud, cela pourrait avoir un impact considérable non seulement sur les fournisseurs eux-mêmes, mais aussi sur toutes les entreprises qui utilisent ces services - il serait plus facile de changer de fournisseur de services cloud, ce qui aiderait les entreprises européennes dans leur quête actuelle d'une plus grande indépendance numérique vis-à-vis de la Chine et des États-Unis.

