Le brevet d'Asetek sur les refroidisseurs d'eau tout-en-un expire

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 6/5/2025

Grâce à un brevet, la société danoise Asetek a bénéficié pendant des années d'un quasi-monopole sur les refroidisseurs d'eau tout-en-un. Cela va changer avec l'expiration de celui-ci.

Si vous avez un système de refroidissement à eau tout-en-un (AIO), il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un modèle équipé d'une pompe Asetek. La société danoise dispose en effet d'un brevet qui lui assure une position quasi exclusive dans ce domaine du refroidissement. Ou plutôt, elle l'a assuré. Car aujourd'hui, le 6 mai 2025 , celui-ci expire.

Le brevet PCT/DK2005/000310, ou US8240362, a accordé à la société des droits presque omniprésents concernant les refroidisseurs de CPU avec pompe intégrée pour les refroidisseurs d'eau tout-en-un. La portée de ce brevet est si large qu'Asetek a poursuivi de nombreux fabricants en justice pour violation de brevet au cours des dernières années. C'est pourquoi NZXT, ASUS, Phanteks ou MSI, par exemple, travaillent avec le fabricant pour AIO.

D'autres, comme Alphacool ou EK Water Blocks, ont contourné le brevet en plaçant la pompe à eau et la plaque de refroidissement dans deux compartiments différents à l'intérieur du boîtier du refroidisseur. Mais cela est plus compliqué et entraîne des coûts de production supplémentaires.

Avec l'expiration du brevet, de nombreux fabricants devraient se détourner d'Asetek pour réduire leurs coûts. En effet, ils économisent ainsi des coûts car ils n'ont plus besoin de travailler avec le détenteur du brevet. En tant que client, vous serez heureux d'apprendre que les fabricants peuvent désormais faire plus de recherche eux-mêmes. Cela devrait permettre d'élargir considérablement le choix des designs de refroidissement.

Asetek lui-même ne sera pas immédiatement touché par la perte potentielle de son activité - les fabricants ne pourront pas se détourner d'Asetek aussi rapidement. Mais avec le temps, le fabricant, qui développe non seulement des AIO pour les consommateurs, mais aussi des systèmes de refroidissement pour les centres de données et des périphériques pour les simulateurs de course, devra s'appuyer sur une base encore plus large.

