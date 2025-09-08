Nouveautés + tendances 1 0

Le bras de préhension du Dreame aspire même dans les espaces et les fissures

Le Dreame Cyber 10 Ultra est équipé d'un bras de préhension qui permet d'enlever les objets. Il peut en outre l'utiliser pour aspirer les fissures et dépoussiérer les plinthes.

Au milieu de tous ces robots aspirateurs qui grimpent, la deuxième grande nouveauté présentée sur le stand de Dreame à l'IFA de Berlin passe presque inaperçue. Pourtant, elle concerne un groupe cible beaucoup plus large, car peu de gens vivent dans des appartements ou des maisons à plusieurs étages.

Nouveautés + tendances L'aspirateur Dreame grimpe les escaliers avec tant d'habileté par Lorenz Keller

Le Cyber10 Ultra est le robot aspirateur de Dreame qui possède un bras préhenseur. Roborock a certes déjà fait un travail préparatoire dans ce domaine avec le Z70 - mais n'a pas encore vraiment convaincu lors des essais.

Le bras préhenseur de Dreame fait tout d'abord la même chose que celui du modèle Roborock : il enlève des objets comme des chaussettes ou des chaussures pour pouvoir ensuite aspirer sans être dérangé. Il est difficile de dire si le Cyber10 Ultra fait mieux. En tout cas, son poids de 500 grammes est supérieur de 200 grammes à celui de son concurrent.

Dreame construit désormais également un robot aspirateur avec bras de préhension.

En tout cas, sur le stand de l'IFA, le Dreame a nettoyé des chaussettes de manière assez ciblée. Mais pour le bras préhenseur, c'est franchement l'exercice le plus facile.

Le bras préhenseur peut utiliser des outils

Dreame dote toutefois le bras d'une deuxième capacité qui devrait être plus importante au quotidien : Le Cyber10 Ultra peut arrimer des accessoires au bras, comme des brosses ou une buse d'aspiration étroite. Il peut ainsi nettoyer les fentes entre les meubles ou d'autres endroits étroits jusqu'à 40 centimètres de profondeur.

Les outils sont placés dans ces ouvertures, tandis que l'aspirateur pour les espaces intermédiaires se trouve à droite.

D'autres brosses peuvent dépoussiérer les plinthes, ce qui permet au robot de nettoyer pour vous des endroits difficiles à atteindre parce qu'ils sont proches du sol. Malheureusement, Dreame n'a montré comment cela fonctionne exactement que dans des vidéos. Lors du salon, on pouvait certes voir une station de base avec les ouvertures pour les embouts, mais ceux-ci n'étaient pas montrés en détail.

Cela s'explique par le fait que le Cyber10 Ultra n'est pas encore tout à fait prêt pour la production. La version prête à l'emploi sera probablement présentée l'année prochaine, peut-être dès le mois de janvier au salon CES de Las Vegas.

Changement entre trois serpillères différentes

Dreame donne déjà un petit avant-goût du changement d'outil avec le Matrix10 Ultra, qui sera commercialisé à la fin du mois à partir d'environ 1500 francs ou euros. Il peut non seulement larguer les serpillières dans la station de base, mais aussi les changer.

Le système peut ainsi alterner de manière flexible entre trois types différents : les tampons à récurer pour les dépôts de graisse dans la cuisine, les tampons éponges pour la salle de bain ou les tampons thermiques pour les autres pièces. Ces derniers restent toujours à la même température afin de pouvoir passer plus facilement un coup de chiffon humide. Autre nouveauté : vous pouvez remplir trois solutions de nettoyage différentes pour différents types de sols.

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







