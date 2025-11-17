Nouveautés + tendances 56 42

Le boom de l'IA entraîne une pénurie de mémoire et une hausse des prix

17/11/2025

L'industrie du PC se dirige vers la prochaine crise d'approvisionnement : une pénurie de puces mémoire, causée par le boom de l'IA, vide le marché. Pour les consommateurs, cela se traduit déjà par une explosion des prix, qui devrait encore s'aggraver dans les mois à venir.

Asus, MSI et d'autres grands fabricants de PC font actuellement des provisions de RAM. La raison : une pénurie massive de puces RAM se propage. Selon DigiTimes, de nombreuses entreprises se livrent à une course aux stocks, tandis que les centres de données absorbent pratiquement l'approvisionnement et que les particuliers se retrouvent les mains vides.

Asus affirme avoir encore deux mois de stock de mémoire pour la production de nouveaux produits et de produits déjà finis, ce qui est suffisant pour l'année en cours. Mais si la situation ne s'améliore pas, l'entreprise ajustera ses prix à partir de 2026 en raison des pénuries.

Les grands producteurs s'approvisionnent sur le marché spot

Bien que les grands groupes comme Asus et MSI aient normalement des contrats avec les fabricants de puces mémoire, ils achèteraient désormais massivement sur le marché spot, où les prix sont beaucoup plus volatils, probablement pour sécuriser leur approvisionnement. C'est remarquable : normalement, seules les petites entreprises y traitent leurs affaires ou les grandes entreprises qui ont besoin de modules supplémentaires en raison d'une demande imprévue. Ces activités augmentent considérablement la pression sur les prix - et les clients finaux le ressentent déjà.

Les prix de la RAM ont considérablement augmenté ces derniers jours. Si je regarde par exemple le kit de RAM le plus populaire, le Kingston FURY Beast, je constate que son prix a presque doublé depuis août. La situation est similaire pour de nombreux autres kits. Au Japon, il y a même des rapports sur des magasins qui limitent les ventes par client parce que les livraisons sont limitées. Même les fabricants de kits mémoire reporteraient le lancement de nouveaux modèles en raison de la crise d'approvisionnement - les produits prévus pour le dernier trimestre 2025 sont repoussés à 2026.

L'IA dévore la mémoire vive

Le développement mondial des centres de données de l'IA stimule la demande massive de mémoire HBM et RDIMM, évinçant la mémoire grand public et faisant grimper les prix. Cela pourrait se faire sentir pendant des années. Alors que les entreprises investissent des milliards dans le matériel d'intelligence artificielle, les fabricants de puces mémoire convertissent les lignes de DRAM existantes afin de profiter de ce marché lucratif. La plupart des grands producteurs de puces mémoire ont annoncé des bénéfices records pour le troisième trimestre 2025, les entreprises en amont profitent également de l'augmentation massive de la demande.

De nouvelles usines ? Absence totale

Mais les fabricants restent prudents. Certains experts mettent en garde contre une bulle de l'IA qui pourrait éclater à tout moment. C'est pourquoi la plupart d'entre eux ne veulent pas investir des milliards dans des sites de production supplémentaires. Et même s'ils commençaient dès maintenant à construire de nouvelles usines de puces : Il faudrait plusieurs mois, voire plusieurs années, pour qu'elles soient opérationnelles et produisent les puces mémoire dont nous avons tant besoin.

