"L'avenir de StarCraft : Nexon s'empare de la licence de Blizzard

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 29/4/2025

Le STR, c'était hier - ou pas ? Nexon peut décider de l'avenir de "StarCraft". Parallèlement, "Overwatch" se dirige vers les smartphones. Deux classiques, deux chantiers ouverts.

Selon un rapport du média économique sud-coréen Money Today Network (MTN), l'éditeur sud-coréen Nexon s'est assuré les droits de développement d'un nouveau jeu «StarCraft». La société se chargera également du lancement régional du prochain «Overwatch Mobile» en Corée du Sud et au Japon. Cette décision fait suite à un appel d'offres lancé par Blizzard Entertainment, auquel plusieurs grandes sociétés de jeux coréennes, dont NCSoft et Netmarble, ont activement participé.

Shooter ou STR?

La question centrale que se posent désormais les fans et les observateurs du secteur est la suivante : Dans quelle direction le nouveau jeu «StarCraft» va-t-il s'orienter - jeu de tir ou jeu de stratégie en temps réel (STR) classique ? Dans son appel d'offres, Blizzard n'a volontairement pas précisé le genre envisagé pour le nouveau projet. Selon MTN, les propositions des soumissionnaires allaient du spin-off au jeu de type MOBA en passant par la plateforme de contenu généré par les utilisateurs.

Bien qu'aucun détail officiel n'ait été donné sur le genre du nouveau jeu, des rapports antérieurs indiquent que Blizzard s'intéresse à un jeu de tir en monde ouvert dans l'univers de «StarCraft». Déjà en septembre dernier, Jason Schreier, journaliste de Bloomberg et initié de l'industrie, a déclaré dans le podcast d'IGN «Unlocked» qu'un tel jeu pourrait être réalisé sous la direction de Dan Hay, l'ancien développeur de Far Cry» « .

Je pense qu'il faut faire revivre les Terrans, Zergs et Protoss dans un nouveau STR.

Source : Blizzard

De mon point de vue de fan, un STR classique serait un choix plus judicieux. La série «StarCraft» a défini le genre comme peu d'autres jeux et a acquis une importance culturelle, en particulier en Corée du Sud. Un nouveau titre de STR moderne pourrait revitaliser la marque sans renoncer à son identité. Un jeu de tir serait certainement plus accessible pour le marché actuel et attirerait de nouveaux publics, mais risquerait de perdre le cœur de la communauté éloignée de la franchise.

Nexon : un éditeur expérimenté mais controversé

L'accord donne à Nexon des droits étendus sur l'utilisation de l'IP «StarCraft» pour le développement de nouveaux jeux. Concrètement, cela signifie que Nexon peut non seulement agir en tant que réalisateur technique, mais aussi participer à la définition de ce à quoi la marque ressemblera à l'avenir, de la conception du gameplay à la commercialisation en passant par la monétisation.

Cela ouvre potentiellement de nouvelles voies créatives, mais aussi des décisions motivées par des considérations économiques, notamment en ce qui concerne l'appareil mobile, les modèles free-to-play ou les microtransactions cosmétiques.

Nexon est l'un des éditeurs les plus importants et les plus expérimentés de la région asiatique, avec des titres comme «MapleStory», «Dungeon & Fighter», «Sudden Attack» ou «KartRider». En Corée, la société est profondément ancrée dans la culture du jeu. Cependant, Nexon est également connu pour sa monétisation agressive et sa forte concentration sur le marché du free-to-play. Les critiques accusent l'entreprise de subordonner souvent l'innovation créative aux intérêts économiques.

«Overwatch Mobile»: un nouveau jeu, pas un simple portage

Un deuxième aspect de l'accord concerne «Overwatch Mobile». Nexon s'est assuré les droits de distribution pour la Corée du Sud et le Japon. Selon MTN, il ne s'agit pas d'un portage direct de «Overwatch 2» sur les appareils mobiles. Il est plutôt question en interne d'un projet indépendant, parfois appelé «Overwatch 3»: un indice qu'il pourrait s'agir d'un nouveau développement en termes de conception et de gameplay.

En interne, Overwatch Mobile serait un projet à part entière et non un simple portage.

Source : Blizzard

Selon les rapports de l'industrie, il est spéculé que «Overwatch Mobile» pourrait être un jeu indépendant au format MOBA - avec des commandes optimisées pour le tactile, des temps de match réduits et des mécaniques de héros rappelant «League of Legends : Wild Rift».

Que souhaiteriez-vous pour le nouveau «StarCraft»: un retour aux sources en tant que STR classique ou une toute nouvelle interprétation, comme un jeu de tir ou une expérience en monde ouvert ? Dites-le moi dans les commentaires.

Photo d’en-tête : Blizzard

