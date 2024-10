L'avenir de Halo : Unreal Engine 5 et l'élargissement de l'équipe de développement

Le studio de développement derrière la série de jeux "Halo" est apparemment de nouveau sur les rails : une nouvelle vidéo donne un aperçu du processus de développement. Les jeux à venir seront basés sur l'Unreal Engine 5 et devraient être des exploits graphiques.

Les fans de "Halo" ont dû craindre pour l'avenir de la série de jeux légendaires depuis le début de l'année 2023. Le dernier jeu de la série, "Halo Infinite, est sorti en 2021. Depuis, le studio de développement, 343 Industries, qui appartient à Microsoft, n'a pas connu de répit. Des employés de haut niveau avaient quitté le studio et, début 2023, au moins 95 employés, soit environ un tiers de l'effectif, avaient été mis à la porte dans le cadre d'une importante vague de licenciements . Des rumeurs ont également circulé sur le passage du moteur Slipspace, développé en interne, à l'Unreal Engine. Microsoft n'avait cependant pas confirmé ce changement.

Aujourd'hui : Le studio a présenté une vidéo intitulée "A New Dawn", grossièrement traduite par "Un nouveau départ", dans le cadre de l'événement e-sport "Halo World Championship". Quelques développeurs y font le point sur l'état actuel du studio et de ses projets. Plusieurs nouveaux jeux sont actuellement en cours de développement. Et après la vague de licenciements de l'année dernière, l'équipe devrait à nouveau s'agrandir. "On a l'impression d'un nouveau départ", déclare Dan Gniady, lead game designer. Pour marquer le coup, 343 Industries a changé de nom et s'appelle désormais "Halo Studios".

La démo Tech montre ce à quoi les fans peuvent s'attendre à l'avenir

Lead FX Artist Daniel Henley déclare : "Le 'Halo' original était un showcase graphique. C'était le meilleur de son genre. [...] Et c'est ce que 'Halo' doit redevenir". Des mondes impressionnants et graphiquement riches devraient donc voir le jour. Cependant, selon Chris Matthews, directeur artistique du studio, l'ancien moteur Slipspace est basé sur des composants de code vieux de 25 ans. Cela ne permet plus de faire de grands sauts.

Optimiser le moteur pour répondre aux nouvelles exigences nécessiterait trop d'efforts. Être à la fois une entreprise de technologie et un studio de jeu n'est tout simplement pas efficace, explique Elizabeth van Wyck, directrice des opérations du studio, dans la vidéo. En revanche, l'Unreal Engine 5 permet de développer des mondes graphiquement très élaborés avec un niveau de détail élevé. L'objectif est d'offrir aux fans quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant.

La vidéo montre une démo technique de "Project Foundry", une "idée folle" de Matthews. Project Foundry est une sorte de projet de recherche qui permet au studio de tester les possibilités techniques et de s'accorder les uns avec les autres dans le processus de développement. On peut voir le résultat : trois mondes pré-rendu, graphiquement impressionnants, avec une technologie alien monumentale dans le paysage.

Le Master Chief est également présent dans cette démo technique, ce qui suggère qu'il sera à nouveau le personnage principal à l'avenir. Il n'y a pas de détails sur les jeux à venir.