L'association de consommateurs obtient gain de cause : Disney+ détourne des contenus payants

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 27/5/2025

Un litige entre l'association des consommateurs de Rhénanie du Nord-Westphalie et le géant du streaming Disney+ se termine par une victoire pour les défenseurs des consommateurs. Disney+ a privé ses utilisateurs de contenus payants illégaux. Qu'est-ce que cela signifie ?

A l'été 2024, Disney+ a augmenté le prix de ses abonnements en streaming, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Mais la manière dont le groupe a mis en œuvre cet ajustement a agacé de nombreux utilisateurs. L'association des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a déposé une plainte et a obtenu gain de cause devant les tribunaux. Disney+ doit maintenant adapter sa pratique.

Que s'est-il passé?

Disney+ a rapidement présenté trois nouveaux modèles d'abonnement et a demandé à ses clients existants de choisir l'un d'entre eux dans un délai de 30 jours - ou de résilier complètement leur abonnement. Pendant ce délai de réflexion, Disney+ a toutefois bloqué l'accès à tous les contenus. Il n'était plus possible d'ouvrir l'application avant d'avoir choisi activement l'une des nouvelles offres, même pour les utilisateurs qui avaient déjà payé leur abonnement à l'avance. Ceux qui voulaient continuer à regarder tranquillement ont donc dû se contenter de regarder dans le tube. Ce qui, à première vue, ressemblait à un avertissement amical sur les nouvelles conditions s'est avéré être une mesure numérique coercitive. Le délai annoncé n'était que pure théorie - Disney+ ne misait pas sur la convivialité, mais sur la pression.

Disney+ doit agir

L'association des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est intervenue et a mis en demeure le groupe - avec succès. Le tribunal a obligé Disney+ à mettre définitivement fin à cette pratique commerciale au plus tard le 31 mai 2025. Si l'entreprise continue à refuser l'accès à ses clients payants après cette date, elle devra s'attendre à une pénalité substantielle. A partir du 1er juin 2025, Disney+ ne pourra plus bloquer l'accès aux contenus payants tant qu'un abonnement valide est en cours. Si vous vous trouvez malgré tout devant des portes numériques fermées, vous pouvez contacter l'association des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie - par e-mail à service@verbraucherzentrale.nrw.

C'est bête : pour la plupart des personnes concernées, cette décision arrive trop tard. Les augmentations de prix de l'été 2024 sont un fait depuis longtemps. Disney+ ne doit pas payer d'amende rétroactive et les clients ne reçoivent pas de dédommagement. Ceux qui n'ont rien reçu à l'époque sont donc perdants.

En Suisse, on ne connaît actuellement aucune enquête active dans ce sens, mais la situation juridique est similaire. Si vous êtes un client suisse de Disney+ et qu'il vous arrive quelque chose de similaire, vous pouvez vous adresser à la Fondation pour la protection des consommateurs.

