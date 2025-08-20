Nouveautés + tendances 15 1

Lancement officiel du Raspberry Pi Touch Display 2 au format 5 pouces

Martin Jud Traduction: traduction automatique 20/8/2025

Le nouvel écran tactile officiel Raspberry Pi 2 de 5 pouces offre une résolution HD, une intégration système transparente et peut être monté directement sur le Raspberry Pi 5 et les modèles plus anciens.

Avec le nouvel écran tactile 2 de 5 pouces, la Raspberry Pi Foundation élargit son portefeuille d'écrans tactiles avec une variante compacte qui convient aux projets où l'espace est limité. Elle utilise une dalle IPS avec des couleurs RVB 24 bits et un rétroéclairage par LED. Cela devrait assurer des couleurs claires, un angle de vision suffisant et un éclairage uniforme.

Malgré sa diagonale réduite, l'écran offre la même résolution de 1280 × 720 pixels que le modèle 7 pouces et atteint une plus grande netteté d'affichage grâce à une densité de pixels plus élevée (294 ppi au lieu de 210 ppi). Seul l'angle de vision est un peu plus étroit (80 degrés au lieu de 85), ce qui peut entraîner des décalages de couleurs en cas de vision latérale.

Configuration et intégration

Comme d'habitude, le panneau se connecte au Raspberry Pi via le port DSI natif. L'alimentation électrique se fait directement via les broches GPIO, ce qui permet de monter l'écran sur le Pi 5 ou, avec la carte IO correspondante, sur des modules de calcul comme le CM4 et le CM5, ce qui permet de gagner de la place. L'écran tactile est immédiatement reconnu par le système d'exploitation Raspberry Pi, ce qui évite un étalonnage manuel ou l'installation d'un pilote. Selon les premiers rapports d'expérience, l'alimentation officielle de 5 volts est suffisante pour alimenter l'écran de manière stable, même avec des périphériques USB supplémentaires.

Se connecte au port DSI et aux broches GPIO.

Source : Raspberry Pi Foundation

Contrairement à de nombreuses solutions tierces, la version officielle de 5 pouces se distingue par une intégration système transparente et une fiabilité accrue. Alors que d'autres panneaux nécessitent parfois des adaptations logicielles ou des connexions d'alimentation séparées, le Raspberry Pi Touch Display 2 fonctionne immédiatement avec Raspberry Pi OS Bookworm et les versions ultérieures. Les câbles plats et les connecteurs ZIF fournis demandent un peu de doigté pour les brancher, mais ils assurent une installation compacte sans autre enchevêtrement de câbles.

Projets et applications

Avec son format compact et sa densité de pixels élevée, le Touch Display 2 de 5 pouces est particulièrement adapté aux projets embarqués, aux panneaux de contrôle ou aux interfaces portables où l'espace est limité. Les premiers rapports de développement indiquent que le panneau s'intègre facilement dans les configurations Raspberry Pi existantes, par exemple pour la visualisation, le contrôle des périphériques ou les interfaces utilisateur graphiques simples.

En revanche, le Touch Display 2 est moins adapté à une utilisation en tant qu'interface de bureau principale - le fonctionnement tactile est suffisant pour des saisies simples, mais pas pour un contrôle complet du système d'exploitation. Pour les applications plus complexes ou la navigation dans les menus classiques du bureau, l'utilisation de la souris et du clavier reste recommandée.

Nous nous efforçons de rendre le nouvel écran tactile disponible dans notre boutique dès que possible. Le prix officiel est de 40 dollars américains (hors TVA). La Fondation Raspberry Pi garantit une disponibilité jusqu'en 2030 au moins, ce qui rend le nouveau panneau attrayant pour les applications industrielles et les commandes commerciales. Le Touch Display 2 est compatible avec tous les modèles de Raspberry Pi disposant d'un connecteur DSI - c'est-à-dire à partir du modèle 1B+ et plus (à l'exception de la série Zero).

Photo d’en-tête : Fondation Raspberry Pi

