L'Amazfit T-Rex 3 dévoilée : une ultra-montre pour seulement 300 euros ou francs

Autonomie de la batterie de plusieurs semaines, grand écran, construction robuste : Amazfit présente le T-Rex 3, une alternative bon marché aux montres ultra de Samsung, Apple et autres.

Les grandes montres au look sportif et outdoor sont à la mode. C'est pourquoi les fabricants de smartwatches classiques comme Apple ou Samsung lancent également de tels modèles, par exemple la Galaxy Watch Ultra lancée il y a quelques semaines.

D'autre part, les marques spécialisées dans les montres de sport s'orientent davantage vers un style de vie, en mettant davantage l'accent sur le design, l'utilisation de l'écran tactile et les fonctions intelligentes.

C'est le cas du fabricant Amazfit, qui a présenté la T-Rex 3 au salon de la technologie IFA de Berlin. Au lieu d'un écran de 1,3 pouce comme sur son prédécesseur, la montre est désormais dotée d'un écran AMOLED de 1,5 pouce. La luminosité de l'écran peut atteindre 2000 nits, soit le double de celle de son prédécesseur. Une spécialité : vous pouvez utiliser la Watch sans problème, même avec des gants.

L'Amazfit T-Rex 3 a un grand écran lumineux.

Source : Lorenz Keller

Le boîtier plus grand permet l'installation d'une batterie plus importante - au lieu de 500 mAh, elle est désormais de 700 mAh. Selon le fabricant, la durée de vie de la batterie est de 27 jours pour une utilisation typique et de 14 jours pour une utilisation intensive. Si vous laissez le GPS enregistrer chaque pas sans interruption, l'autonomie est de 42 à 180 heures. Vous pouvez choisir entre trois types de suivi plus ou moins précis

Prend en charge la plongée jusqu'à 45 mètres de profondeur

Divers capteurs mesurent le pouls, l'oxygène dans le sang, le sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque et même la température de la peau, entre autres. Amazfit intègre des modes d'entraînement pour plus de 170 sports. L'une des particularités de la montre est qu'elle est adaptée à la plongée libre jusqu'à une profondeur de 45 mètres.

La T-Rex 3 est compatible avec Android et iOS. La montre elle-même fonctionne sous ZeppOS, le système d'exploitation propriétaire d'Amazfit. Vous êtes donc limité dans le choix d'applications supplémentaires, mais le fournisseur en propose quelques-unes. Par exemple, un téléchargement de musique et un système de paiement sans contact via NFC, qui est pris en charge par de nombreux fournisseurs de cartes de crédit en Europe et en Suisse.

Les menus sont conventionnels et fonctionnent avec une belle fluidité.

Source : Lorenz Keller

Des cartes de base sont également préinstallées, ainsi que des cartes supplémentaires pour les champs de neige et pour le terrain. Vous pouvez également naviguer ou enregistrer les trajets parcourus via la montre sans smartphone connecté et même hors ligne.

La T-Rex 3 sera lancée dans les prochains jours à un prix de vente officiel d'environ 300 francs ou euros. Nous ne savons pas encore quand elle sera disponible dans notre boutique.