La vidéo pour iPhone de "OK Go" est aussi compliquée que brillante

Un groupe de musique bien connu pousse le concept de "Shot on iPhone" à l'extrême : la vidéo géniale de "A Stone Only Rolls Downhill" va vous faire fumer la tête.

Le groupe indépendant américain "OK Go" est connu pour ses clips musicaux spéciaux sans effets spéciaux. Pour le clip de leur nouveau titre "A Stone Only Rolls Downhill", le groupe a utilisé des smartphones - plus précisément 64 iPhones identiques dans différentes configurations d'écran partagé. Il en résulte un chef-d'œuvre de créativité au concept vertigineusement complexe qui rappelle les poupées Matryoshka.

Votre imagination spatiale doit maintenant être très forte. Comme petit exercice de pensée, vous pouvez d'abord regarder le résultat final et vous demander à quoi ressemblait la mise en place derrière. Ah oui, encore une remarque : chaque iPhone ne fait tourner qu'une seule One-Take à la fois. Il s'agit donc d'un clip continu sans montage. S'il vous reste de la place pour votre cerveau, comptez les smartphones et voyez si vous arrivez à 64. Vous êtes prêt ? OK Go.

Si votre tête n'a pas explosé, voici quelques faits : 31 personnes ont travaillé sur le projet, ce qui représente 577 heures de préparation. Ensuite, 1043 prises ont été tournées en l'espace de 8 jours. En ce qui concerne les iPhones, il s'agit probablement du 15 Pro de l'année dernière - il dispose en effet déjà du bouton d'action, mais pas encore du Camera Control.

Comme d'habitude avec OK Go, une deuxième vidéo vous donne un aperçu des coulisses. Le chanteur Damian Kulash y décrit le projet comme une série de problèmes imbriqués. "Tout le monde peut avoir des idées folles. La partie difficile est de les réaliser réellement."

"Nous avons investi du temps et des efforts pour que vous obteniez trois minutes de "wow" - et un sentiment de joie à propos d'autres personnes dans le monde", explique Kulash. L'équipe devrait avoir atteint cet objectif. En cinq jours, la vidéo a déjà été visionnée 1,5 million de fois rien que sur YouTube.

Pour finir, voici trois anciens coups de génie d'OK Go, si vous ne les connaissiez pas encore ou si vous voulez les revoir:

