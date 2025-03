Nouveautés + tendances 4 2

La société derrière "Pokémon Go" vend son activité de jeux vidéo : qu'est-ce que cela signifie pour les jeux ?

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 13/3/2025

L'entreprise américaine Scopely rachète les activités de jeux vidéo de Niantic et donc des appareils mobiles connus comme "Pokémon Go" et "Monster Hunter Now". Mais cette transaction d'un milliard de dollars suscite également des critiques.

Le jeu "Pokémon Go" a débuté à l'été 2016 - et a rapidement connu un grand succès. Partout dans le monde, des personnes ont collecté les monstres virtuels dans des lieux publics. Près de dix ans plus tard, il y a toujours environ 10 millions de joueurs chaque jour. Aujourd'hui, Niantic et ses jeux mobiles déménagent sous l'égide de Scopely.

Le nouveau propriétaire Scopely

Niantic a vendu ses activités de jeux vidéo à Scopely pour 3,5 milliards de dollars. En plus de "PoGo", des jeux comme "Pikmin Bloom" et "Monster Hunter Now" s'y installent désormais. Scopely est également éditeur et développeur de jeux mobiles. La société, dont le siège social se trouve en Californie, fait partie du Savvy Games Group, et donc du Public Investment Fund (PIF) du gouvernement d'Arabie Saoudite. Sous le toit de Scopely se trouvent par exemple "Monopoly Go", "Marvel Strike Force" ou encore "Scrabble Go".

Cette annonce n'est pas la première tentative de l'Arabie saoudite de s'immiscer dans l'industrie du jeu à grande échelle. Le Savvy Games Group lui-même a été créé en 2021 avec l'aide du PIF et a acquis Scopely en 2023 pour 4,9 milliards de dollars. Le PIF a également été utilisé pour acquérir des parts dans Nintendo, Activision Blizzard et EA.

L'acquisition ne devrait rien changer pour la fin du jeu

Le responsable de l'équipe Pokémon Go de Niantic, Ed Wu, s'est immédiatement exprimé lui-même sur cette décision et sur les raisons pour lesquelles il la considère comme judicieuse.

Wu pense que Scopely a les mêmes objectifs et qu'avec l'éditeur, le jeu "Pokémon Go" continuera à fonctionner de la meilleure façon possible. Scopely pourrait fournir des ressources supplémentaires, ce qui aurait un impact positif sur le jeu à long terme. L'équipe d'origine de Pokémon Go continuera à travailler avec Scopely. Sous leur direction, de nombreuses nouveautés devraient voir le jour à l'avenir, tout en conservant ce qui a fait ses preuves, comme la fête de Pokémon Go et d'autres événements en direct.

Niantic poursuit d'ailleurs son partenariat actuel avec la Pokémon Company. Selon Ed Wu, la collaboration est très bonne et le jeu continue d'en bénéficier.

La suite des événements

Ed Wu indique dans sa déclaration que "Pokémon Go" ne restera pas tel qu'il était. Cependant, il avait déjà beaucoup évolué depuis 2016, de nombreuses mécaniques de jeu et du contenu ont été ajoutés depuis et ont enrichi le jeu. Scopely indique en tout cas qu'ils soutiennent les visions et les souhaits de Niantic.

En coulisse "Pokémon Go" reçoit de nombreuses mises à jour et améliorations visuelles par Michelle Brändle

Niantic explique lui-même que l'entreprise a suivi deux voies complémentaires ces dernières années. L'une est le développement de jeux, l'autre va dans le sens du développement de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle et de la technologie des données géographiques. L'entreprise a intégré certaines de ces technologies dans ses jeux, ce qui a probablement permis de collecter un grand nombre de données. Cela devrait également être intéressant pour le portefeuille de Scopely.

Ce que cela signifie pour le contenu futur des jeux reste flou. Certains fans craignent une évolution négative. Les jeux mobiles de Scopely sont parfois connus pour leurs micro-transactions. Il est donc logique de penser que cette mécanique sera désormais adoptée pour les jeux Niantic. Ils n'en ont pas nécessairement besoin. En effet, les jeux de Niantic se portent bien financièrement. Rien que l'année dernière, le chiffre d'affaires s'est élevé à plus d'un milliard de dollars US selon Scopely.

