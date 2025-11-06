Nouveautés + tendances 42 29

La société chinoise Xpeng lance la production de masse de robots Asimov

Debora Pape Traduction : traduction automatique 6/11/2025

La société chinoise de technologie Xpeng présente le robot Iron, qui se distingue par une esthétique et des mouvements aussi humains que possible. L'entreprise prévoit de produire ce robot en grande quantité à partir de 2026.

A l'occasion de l'AI Day de Guangzhou, le salon des produits maison de l'entreprise technologique Xpeng, le directeur général He Xiaopeng a présenté la deuxième génération du robot Iron. Les nouvelles concernant les nouveaux robots sont désormais nombreuses. Iron se distingue de la masse non pas par les nouvelles prouesses qui ont été enseignées au robot, mais par sa volonté de ressembler le plus possible à un être humain dans son apparence et ses mouvements.

Quelle est l'entreprise Xpeng? Xpeng a été fondée en 2014 par He Xiaopeng. L'entreprise développe et produit des véhicules électriques intelligents. L'accent est mis sur les systèmes d'assistance à la conduite, la connectivité et l'optimisation des batteries. L'IA est un élément central de la stratégie produit. Depuis 2024, les premiers véhicules sont disponibles en Allemagne via un réseau de concessionnaires, et en septembre 2025, Xpeng a officiellement lancé la vente en Suisse via le groupe Hedin. Au cours des dernières années, Xpeng a étendu son développement aux robots : L'entreprise considère cela comme une extension logique de son champ d'activité.

La dame robotique Iron sur le podium.

Source : Xpeng Keynote

Dans sa keynote, He Xiaopeng a fait marcher sur la scène un robot Iron à la morphologie féminine. Ou plutôt en train de danser : la démarche du robot est calquée sur celle des mannequins sur les podiums, mais semble encore un peu saccadée. Iron semble porter une combinaison intégrale moulante et a effectivement les proportions d'une femme mince. Mais au lieu d'un visage, le robot a un écran arrondi sur lequel on peut voir des dégradés de couleurs diffus.

Les robots doivent avoir l'air le plus humain possible

He Xiaopeng explique ensuite la stratégie de l'entreprise. A l'avenir, il voit les robots comme des collègues et du personnel de service dans la vie publique. Pour que les robots soient acceptés par les humains, ils doivent avoir l'air le plus familier possible - et donc humain.

Selon le directeur général, la structure interne du robot s'inspire fortement de l'ossature et des mouvements humains. Cela devrait permettre à l'Iron de très bien imiter les mouvements humains, par exemple de hausser les épaules, de se pencher ou de se coucher. «Nous ne faisons pas des robots, nous faisons des êtres humains», dit He Xiaopeng.

La fonction des mains doit être aussi précise que possible. Xpeng affirme avoir longuement travaillé pour qu'Iron puisse utiliser ses mains comme un être humain. Chaque main du robot doit disposer de 22 degrés de liberté pour imiter les différents mouvements des doigts. Iron devrait ainsi être en mesure de saisir de très petits objets. L'équipe de développement met également l'accent sur une démarche silencieuse. L'écran situé sur la tête est destiné à afficher les expressions faciales et les émotions.

Sous sa peau synthétique, Iron ressemble à Terminator.

Source : Xpeng Keynote

L'entreprise veut aller plus loin dans la ressemblance humaine en utilisant différentes formes et proportions de corps. Selon He Xiaopeng, «, comme pour la configuration d'une voiture», d'autres personnalisations sont possibles : le corps du robot devrait avoir des proportions masculines ou féminines et se présenter également plus athlétique ou plus replet.

Dans le futur, différentes coiffures et styles vestimentaires pourraient également être disponibles. Cela rappelle une histoire du visionnaire robotique Isaac Asimov, dans laquelle la conception de vêtements robotiques à la mode est un métier régulier. Actuellement, l'Iron porte son costume d'Adam : une peau synthétique en tissu blanc.

Les robots pourraient porter des vêtements à la mode à l'avenir.

Source : Xpeng Keynote

Quatre lois sur les robots au lieu de trois

Les fans de science-fiction pensent également rapidement à Asimov lorsqu'ils évoquent des robots ressemblant à des humains. L'auteur et scientifique a formulé dès la première moitié du XXe siècle les fameuses trois lois de la robotique. Dans ses histoires, elles constituent la base des relations entre les robots et les humains et sont encore souvent citées aujourd'hui.

Quelles sont les lois de la robotique d'Asimov? 1. un robot ne doit pas blesser un être humain ou, par son inaction, permettre qu'un être humain soit blessé. 2) Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, à moins que ces ordres n'entrent en conflit avec la première règle. 3. un robot doit protéger son existence, tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la règle une ou deux.

C'est également le cas de He Xiaopeng. Il indique qu'Iron doit se conformer aux trois lois sur les robots. Il ajoute que son entreprise a également ajouté un quatrième principe à ces règles, qui vise à protéger la vie privée : Le robot ne doit pas divulguer les données privées d'un être humain. Ce principe est nécessaire car le robot est totalement intégré dans son environnement et voit et entend tout ce qui se passe autour de lui.

Iron ne doit cependant pas seulement avoir l'air humain, il doit également être capable de se déplacer de manière autonome dans son environnement et de réagir à celui-ci. Pour ce faire, He Xiaopeng a déclaré qu'il utilisait des modèles d'IA que l'entreprise avait développés pour ses voitures. Le robot devrait disposer d'une puissance de calcul de 2250 TOPS (2250 trillions d'opérations par seconde), ce qui fait de l'Iron le robot le plus puissant du moment, selon son PDG.

Utilisation et production de masse

Selon He Xiaopeng, l'Iron peut théoriquement être utilisé dans les foyers grâce à son apparence humanoïde et à ses grandes capacités de traitement des données. Il donne cependant la priorité à une utilisation commerciale, par exemple comme guide touristique, assistant pour les achats ou à la réception. Chez Xpeng, Iron devrait dès l'année prochaine guider les visiteurs dans le showroom automobile et présenter les véhicules.

Dans sa keynote, He Xiaopeng indique que l'Iron devrait être produit en masse à partir de 2026.

Xpeng voit ses robots servir de guides et de réceptionnistes.

Source : Xpeng Keynote

Photo d’en-tête : Xpeng

