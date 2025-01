La série RTX-50 de Nvidia devrait offrir un énorme saut de performance

Nvidia fait feu de tout bois au CES. Le géant des puces présente pas moins de quatre nouvelles cartes graphiques : RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070, toutes censées offrir des performances nettement supérieures à celles de leurs prédécesseurs.

En plus des nouvelles cartes graphiques de la série RTX-50, qui promettent jusqu'à deux fois plus de performances, Nvidia présente également la nouvelle version de la technologie d'upscaling DLSS. DLSS 4 devrait permettre d'atteindre des performances jusqu'à huit fois supérieures à DLSS 3.

RTX 5090

Il n'y aura probablement pas plus de haut de gamme que la RTX 5090 dans les cartes graphiques pour les deux prochaines années. Cette carte, dont le prix de vente conseillé est de 1999 dollars, est une bête.

La nouvelle architecture Blackwell, sur laquelle la RTX 5090 et toutes les cartes de la série 50 sont basées, comprend des cœurs Tensor de cinquième génération, de nouvelles unités multiprocesseurs de streaming et des cœurs Ray Tracing de quatrième génération.

La RTX 5090 est basée sur le GPU GB202. Sur celle-ci, 21 760 unités de calcul sont activées. Au total, le GPU en compterait 24 576. Nvidia dispose ainsi d'une marge de manœuvre pour lancer ultérieurement un modèle encore plus puissant. Mais faute de concurrence, le géant des puces a déjà pu s'en passer pour le modèle précédent, qui n'utilise pas non plus la totalité du GPU.

Coup d'œil sur le GPU de la RTX 5090.

Pour une fois, Nvidia ne lésine pas sur la mémoire : la carte offre 32 gigaoctets (Go) de type GDDR7 rapide. Avec une interface de 512 bits, la carte peut atteindre 30 Gbps avec une bande passante allant jusqu'à 1792 Go/s. La puissance totale de la carte (TBP) est de 575 watts. Cela peut sembler beaucoup, mais en réalité, la consommation d'énergie sera nettement inférieure, par exemple pour le jeu. Cela vaut pour toutes les cartes de la série RTX-50. La RTX 5090 supportera le PCIe 5.0 et le DisplayPort 2.1b UHBR20 (8K 165Hz).

En ce qui concerne les performances, Nvidia montre des exemples avec DLSS 4 activé. Par exemple, la RTX 5090 offre deux fois plus de puissance que la RTX 4090 dans "Cyberpunk 2077", "Alan Wake 2" ou "Black Myth Wukong". Sans DLSS, le gain de performance est de 30 à 40 pour cent dans des jeux comme "Far Cry 6".

La carte devrait être mise en vente à partir du 30 janvier.

RTX 5080

La RTX 5080 utilise la configuration complète du GPU GB203. Elle dispose de 10 752 cœurs de calcul. Par rapport au modèle plus grand RTX 5090, cela représente 51 pour cent de moins. A titre indicatif, la différence de cœurs de calcul entre la RTX 4090 et la RTX 4080 était encore d'environ 40 pour cent.

En ce qui concerne la VRAM, le GPU offre une capacité de 16 Go avec une interface de bus de 256 bits. Les modules utilisent des GDDR7. Avec des vitesses allant jusqu'à 30 Gbps pour une bande passante de 960 Go/s, elle offrira la mémoire la plus rapide de ce type. La TBP est de 360 watts, soit 12,5 pour cent de plus que la RTX 4080 Super.

Grâce à la nouvelle technologie DLSS-4, la RTX 5080 devrait être jusqu'à deux fois plus rapide que la RTX 4080 Super. Côté prix, Nvidia annonce 999 dollars, soit 200 de moins que la RTX 4080 originale. La carte devrait être en vente dès le 30 janvier.

RTX 5070 Ti

La RTX 5070 Ti est basée sur le même GPU GB203, mais celui-ci est limité. Elle dispose de 8960 unités de calcul CUDA. En ce qui concerne la mémoire, 16 Go de GDDR7 sont disponibles. Grâce à cela, la bande passante augmente de 78 pour cent par rapport à la RTX 4070 Ti pour atteindre 896 Go/s. La TBP est de 300 watts, soit une augmentation d'un peu plus de 10 pour cent par rapport à son prédécesseur.

Cartes partenaires de la RTX 5070 Ti. Il y en aura des similaires de tous les modèles de la série RTX-50.

En termes de performances, les spécifications devraient se traduire par un doublement par rapport à la RTX 4070 Ti. En ce qui concerne le prix, Nvidia annonce 749 dollars US, ce qui est également moins cher que la RTX 4070 Ti au lancement.

RTX 5070

La RTX 5070 est équipée du GPU GB205. Il dispose de 6144 unités de calcul. En ce qui concerne la VRAM, 12 Go de GDDR7 sont disponibles. La vitesse de la mémoire, qui peut atteindre 28 Gbps à 672 Go/s, permet une augmentation de 33 pour cent de la bande passante. La TBP est de 250 watts, soit 14 pour cent de plus que la RTX 5070

Avec la RTX 5070, Nvidia promet des performances supérieures à celles d'une RTX 4090, et ce pour un prix de vente conseillé de 549 dollars US pour l'édition Fondeur, disponible uniquement en achat direct chez Nvidia.

DLSS 4

La nouvelle série RTX-50 s'accompagne de DLSS 4, dont la fonctionnalité la plus révolutionnaire est sans doute Multi Frame Generation. Cette technologie utilise l'IA générative pour prédire jusqu'à trois trames avant la trame rendue de manière conventionnelle. La trame rendue de manière conventionnelle est déjà basée sur la technologie DLSS super-résolution. Celle-ci permet d'effectuer le rendu d'un pixel en quatre. DLSS 4 dispose ainsi d'un facteur de génération de pixels de 1:15, ce qui signifie que 15 pixels sur 16 sont générés en dehors du pipeline de rendu.

DLSS 4 sera lancé en même temps que la série RTX-50 fin janvier. La fonctionnalité sera exclusive aux cartes Blackwell. Plus de 75 jeux supporteront alors déjà la technologie.

