La série culte "Baywatch" fait son retour à la télévision

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 25/9/2025

Avec douze nouveaux épisodes, la Fox remet "Baywatch" au programme. La nouvelle édition mise sur des drames de plage familiers, mais s'élargit à des thèmes actuels comme la protection de l'environnement et du littoral.

Maillot de bain rouge, ralentis sur la plage, sauvetages de dernière minute et série à succès devenue culte dans le monde entier : «Baywatch» a marqué les années 90 comme peu d'autres formats. Aujourd'hui, la Fox se lance dans un nouveau départ. Le network a commandé une nouvelle version en douze épisodes qui devrait être diffusée lors de la saison télévisée 2026/27.

Une réinterprétation moderne d'un classique

La nouvelle version renoue avec les images familières, mais entend en même temps aborder de nouveaux thèmes : Outre le drame de la plage et les conflits personnels des sauveteurs, l'accent sera cette fois-ci mis sur la protection de l'environnement et du littoral.

Le casting sera entièrement renouvelé, les noms n'ont pas encore été dévoilés. On ne sait pas non plus si d'anciennes stars comme David Hasselhoff ou Pamela Anderson feront une apparition en tant que guest star. Une seule chose est sûre : les nouveaux visages protégeront les plages californiennes - dans les légendaires tenues rouges, bien sûr.

Pamela Anderson est devenue célèbre grâce à son rôle de C.J. Parker dans «Baywatch» dans les années 90.

La direction créative et les producteurs

Le showrunner de cette nouvelle édition est Matt Nix, connu pour «Burn Notice». Il reprend la direction créative de Lara Olsen, qui était initialement prévue.

Selon le communiqué de presse officiel de Fremantle et Fox, les créateurs originaux sont également impliqués : Greg Bonann est explicitement cité comme co-créateur original. Avec Michael Berk et Doug Schwartz, il revient en tant que producteur exécutif.

Un succès mondial pour la série

La série originale a été diffusée de 1989 à 2001 et est toujours considérée comme l'une des productions les plus regardées au monde. D'après les rapports, elle a atteint plus d'un milliard de téléspectateurs par semaine. La manière dont ce chiffre a été obtenu et sa véracité sont controversées. Mais ce qui est indiscutable, c'est son succès mondial.

«Baywatch» a fait de ses acteurs principaux des stars : David Hasselhoff est devenu le visage du format dans le rôle du capitaine Mitchell «Mitch» Buchannon, Pamela Anderson est devenue un phénomène mondial de la culture pop dans le rôle de C.J. Parker. Yasmine Bleeth, Alexandra Paul et Carmen Electra ont également marqué l'image de la série pendant des années. On n'oubliera pas non plus la légendaire chanson-titre «I'm Always Here» de Jimi Jamison, qui reste aujourd'hui encore indissociable des ralentis sur la plage.

Le reboot cinématographique de 2017

Déjà en 2017, il y avait eu une tentative de relancer la franchise, au cinéma cette fois. Sous la direction de Seth Gordon, Dwayne «The Rock» Johnson, Zac Efron et Alexandra Daddario tenaient les rôles principaux. Le film misait sur l'autodérision et l'action exagérée, mais n'a pas convaincu au box-office. Les critiques mitigées ont montré à quel point il était difficile de transposer la marque dans un nouveau format et dans le contexte actuel.

