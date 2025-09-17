Nouveautés + tendances 10 2

La recherche Windows vous agace ? Google a une réponse - mais pas pour tout le monde

Martin Jud Traduction: traduction automatique 17/9/2025

Une nouvelle application de recherche de Google pour Windows pourrait être plus rapide, plus légère et plus intelligente que les outils embarqués de Microsoft. Cela semble bien, s'il n'y avait pas plusieurs écueils.

Google teste sa propre solution de recherche avec le nouveau «Google App for Windows», qui se superpose à ce que l'on vient de voir par un raccourci clavier. Alt + barre d'espace permet de rechercher des fichiers, des applications, du contenu Web et Google Drive sans changer de fenêtre. Google Lens est également intégré : Le contenu à l'écran peut être marqué, traduit ou analysé. Si vous le souhaitez, vous pouvez même obtenir des réponses assistées par l'IA - y compris des questions de suivi et des liens.

Le tout fonctionne sous le label «Experiment in Labs» - donc pas comme un produit fini, mais comme un prototype accessible au public avec une issue ouverte.

Les accrocs

L'application n'est disponible qu'aux États-Unis, ne fonctionne qu'avec des comptes Google privés et requiert l'activation de Search Labs. Les comptes d'entreprise et d'école sont exclus. OneDrive n'est pas pris en charge, pas plus que d'autres services de cloud tels que Dropbox ou iCloud. L'application est fermement ancrée dans le cosmos de Google.

L'outil devrait donc surtout intéresser ceux qui travaillent de toute façon avec Google Drive et qui sont agacés par la recherche Windows. Pour tous les autres - en particulier les utilisateurs qui se détournent actuellement délibérément de la recherche Google - ce n'est pas une solution, mais un déplacement du problème. L'ouverture ? Pas de chance.

Celui qui espérait que Google établisse de nouveaux standards avec cette application se retrouve avec plus de Google à la place.

